L'inaugurazione e il fischio d'inizio sono vicini. Il Mondiale 2018 sta per partire ed entrare in tutte le case degli italiani: orfani della propria nazionale, ma comunque affamati di grande calcio. Il grande sipario mondiale si aprirà con la prima partita tra la Russia e l'Arabia Saudita, in programma il 14 giugno a Mosca. Da quel momento gli occhi di tutti gli appassionati saranno solo per i grandi protagonisti della Coppa del Mondo: un evento che oltre a regalare spettacolo, offrirà agli spettatori aneddoti e statistiche davvero particolari.

Scorrendo tra le liste definite dei convocati dei 32 commissari tecnici, emergono infatti numeri e dati curiosi. Dei più di settecento giocatori che faranno parte della spedizione mondiale, ben 124 arrivano dai campionati inglesi (il Manchester City è il club più rappresentato con 16 giocatori) con la nostra Serie A che ne porta invece soltanto 60: battuta anche dalla Liga spagnola (81) e dalla Bundesliga tedesca (67). A guidare il folto gruppo dei giocatori con più presenze in una competizione mondiale sono invece Javier Mascherano e Rafael Márquez: entrambi con 16 "gettoni", davanti a Lionel Messi fermo a 15.

Il record di gol, infine, tra tutti i calciatori convocati appartiene a Thomas Müller. Il tedesco guida la classifica con 10 reti, seguito dalle 6 di James Rodríguez e dai cinque centri mondiali della pulce blaugrana.

Il giocatore più vecchio e quello più giovane

Nel secondo match in programma (Egitto-Uruguay), nella distinta dei convocati ci sarà anche El Hadary: portiere egiziano che risulta il più vecchio della competizione con 45 anni mentre il più giovane è Daniel Arzani (Australia): nato il 4 gennaio 1999, gioca nel Melbourne City FC.

Il ct più vecchio e quello più giovane

In panchina con l'Uruguay, ci sarà invece il ct più anziano: il 71enne Oscar Washington Tabarez. mentre il primato del commissario tecnico meno anziano va al 42enne senegalese Aliou Cissé.

Il giocatore più alto e quello più basso

Lovre Kalinic della Croazia è il calciatore più alto del Mondiale: portiere, misura 201 cm e gioca nel Gent. Tre invece quelli più bassi: si tratta di Xerdan Shaqiri(Svizzera), Alshehri Yahia (Arabia Saudita) e Fernando Quintero (Colombia) che arrivano a 165 cm.

Chi è il calciatore che pesa di più e quello più ‘leggero'

In base ai dati forniti dalla Federazione sono ben tre i calciatori che possono essere considerati ‘pesi piuma', si tratta di Takashi Inui (Giappone, 169 cm e 59 kg), Mbark Boussufa (Marocco, 167 cm e 59 kg) e Javier Aquino (166 cm e 59 kg). Il calciatore più pesante è Roman Torres, difensore di Panama: 188 cm e 99 kg.