Cristiano Ronaldo è approdato agli ottavi di finale e il sogno personale e di tutto il Portogallo continua in Russia. Il Mondiale è salvo grazie al pareggio ottenuto nella terza partita del girone contro l'Iran. Non senza soffrire, con le classiche polemiche di contorno e con un secondo posto che porterà i lusitani a sfidare il temibile Uruguay di Suarez e compagni.

Non è stato una prova importante da parte di Cr7 che ha sbagliato anche un rigore decisivo per il successo della propria nazionale ed è stato protagonista di un intervento del VAR che ha fatto infuriare gli iraniani per una possibile gomitata ad un avversario sanzionata solamente con una ammonizione.

In tutto questo, c'è stato spazio per altri di superarlo anche in classifica cannonieri visto che Cristiano è rimasto inchiodato a quota 4, con il tris siglato al debutto alla Spagna e poi con la rete nella seconda partita, decisiva per la vittoria sul Marocco.

Mentre però si attende di conoscere come finirà l'ottavo di finale tra i campioni d'Europa in carica e l'Uruguay che ha dominato con 3 vittorie il proprio girone, un altro Cristiano sta facendo palrare di sè. Si tratta del primogenito del Pallone d'Oro, Cristiano Jr o ‘Cristianinho' come lo chiama affettuosamente la nonna materna che lo segue da vicino ovunque vada. Anche dal tatuatore.

Il piccolo virgulto del fenomeno lusitano si è lasciato fotografare mentre finiva di farsi incidere sull'avambraccio destro un tatoo, in un noto centro di Madeira. il tutto pubblicato via Instagram con la notizia che è diventata ben presto virale sul web.

Cristianinho, infatti, ha solo 8 anni e – al contrario di papà che non ha alcun tatuaggio nel suo fisico scolpito tra allenamenti e cure maniacali – ha deciso di procedere a farsi disegnare il braccio. Ovviamente si tratta solamente di un tattoo temporaneo fatto con la tecnica dello stencil e quindi destinato a scomparire. Ma sembrano le prove generali per quando sarà più grande.

Ciò che ha destato ulteriore interesse è stato anche il contenuto del tatuaggio che sembra una dedica a papà, impegnato al Campionato del Mondo di Calcio in Russia. Da Madeira Cristianinho ha deciso di mostrare a tutto il mondo per chi tifa. Adesso bisognerà capire quale sarà l'effetto sul ‘vero' Cristiano: l'Uruguay ne sarà la prova sul campo.