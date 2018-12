Dopo l'incredibile sconfitta del River Plate per mano dei padroni di casa dell'Al-Ain, il Real Madrid oggi ha centrato la finale del Mondiale per Club 2018 battendo per 3-1 il Kashima Antlers grazie ad una tripletta di Gareth Bale. Il gallese ha tolto dall'imbarazzo i merengues visto che che non stavano facendo bene contro i campioni della Champions League 2018 dell'Asia. Non è la prima volta che i due club si incontrano, dato che si erano affrontati nella finale della stessa competizione due anni fa con i giapponesi portarono ai tempi supplementari i campioni d'Europa ma un doppietta di Cristiano Ronaldo riuscì a togliere le castagne dal fuoco a Zidane.

La squadra di Santiago Solari ha sbloccato il risultato a pochi secondi dalla fine del primo tempo con Bale che ha insaccato da pochi passi dopo un triangolo con Marcelo: il numero 11 ha mandato la palla a baciare il secondo palo e si è infilata in rete. Buona giocata dopo un po' troppa sofferenza per i blancos, che sono stati salvati da Courtois in più di un'occasione.

All'inizio della ripresa, al 53′, il Real ha raddoppiato sempre con il gallese che ha approfittato di un errore difensivo del Kashima e su un retropassaggio avventato si è impossessato della palla, ha saltato Sun Tae Kwoun e ha insaccato comodamente.

Il tris di Gareth Bale è arrivato pochi minuti dopo, al 55′, con un diagonale forte e preciso che ha battuto per la terza volta il portiere giapponese e ha chiuso l'incontro in maniera definitiva. Il Kashima Antlers ha accorciato le distanze al 78′ con Shoma Doi, che ha sfruttato al meglio un assist Yasushi Endo e ha battuto Courtois. L'arbitro Wilton Pereira Sampaio aveva annullato per fuorigioco ma con l'aiuto del VAR ha convalidato la rete della squadra di Go Oiwa.

I campioni d'Europa in carica affronteranno i padroni di casa dell'Al-Ain sabato 22 dicembre alle ore 20:30 locali, le 17:30 in Europa, e proveranno a vincere per la terza volta consecutiva il titolo: in caso di vittoria supereranno il Barcellona come squadra più titolata nella storia della competizione (ora erano ferme a 3 entrambe).