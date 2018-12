La gioia recente per la vittoria della Copa Libertadores ha giocato un brutto scherzo al River Plate. La blasonata squadra argentina è stata clamorosamente eliminata nel Mondiale per Club dall'Al Ain. La formazione degli Emirati Arabi, presente nella manifestazione come padrona di casa, ha vinto la semifinale ai rigori proprio contro i Millonarios che dunque si giocano la possibilità di disputare la finale. Finale che invece sarà disputata sabato dal sorprendente Al Ain che aspetta la vincente del confronto tra il favoritissimo Real Madrid e il Kashima Antlers

Mondiale per Club, impresa Al Ain: River Plate battuto

Il Mondiale per Club dunque regala subito un colpo di scena. Il River Plate reduce dal successo prestigioso nella finale di Copa Libertadores sul Boca, è stato battuto dall'Al Ain in semifinale. Un'impresa quella della formazione degli Emirati Arabi che ha sovvertito i pronostici, superando ai calci di rigore la più quotata compagine argentina. Un'impresa storica dunque per l'Al Ain che dopo aver superato i neozelandesi del Team Wellington fa fuori il River e si gioca l'opportunità di disputare la finale del Mondiale per club contro la vincente del confronto tra Real Madrid e Kashima Antlers, con la squadra di Solari grande favorita. Per il River, finale per il terzo e quarto posto e grande delusione.

L'Al Ain ci crede e batte i Millonarios ai rigori

Un match che nonostante il divario tra le due squadre si è messo subito in salita per il River che dopo pochi minuti si è ritrovato sotto con Pinola. I Millonarios non hanno mollato trovano prima il pareggio e poi il vantaggio con Borré. Al 51′ il pareggio di Caio ha mandato in visibilio il pubblico di casa, galvanizzatosi anche per l'errore dal dischetto di Martinez che al 68′ ha fallito la chance del 3-2. Il match si è protratto fino ai calci di rigore, dove un errore decisivo di Perez ha regalato un sogno all'Al Ain

La finale per il 5° e 6° posto

Nella finale per il 5° e 6° posto del Mondiale per club, successo per l'Esperance Tunisi. La squadra africana si e' imposta 7-6 ai rigori sul Guadalajara dopo l'1-1 con cui si sono chiusi i tempi regolamentari. I messicani in vantaggio al 5′ grazie al rigore di Sandoval, sono stati raggiunti, ancora dagli 11 metri, da Belaili. Al 79′ l'Esperance è rimasto in 10 per l'espulsione di Badri, ma al 96′ rosso per Rabi ha ristabilito la parità numerica. Ai rigori i tunisini ne hanno segnati sei su 8, mentre si sono fermati a 5 i messicani.