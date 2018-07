Nel Mondiale delle sorprese può capitare che uno dei migliori portieri del mondo possa sembrare il peggiore: David de Gea è stato premiato come miglior portiere della Premier League non più tardi di due mesi fa ma sin dalla prima partita in Russia ha avuto diversi problemi. Contro il Portogallo il numero uno del Manchester United ha avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con Cristiano Ronaldo ma è stata tutta l’avventura ad aver generato numeri impietosi: l'estremo difensore spagnolo ha subito 10 goal su 11 tiri presi.

Oltre al secondo goal preso nella gara contro i campioni d'Europa in carica, frutto di un errore clamoroso di de Gea, nell'ultimo capitolo del Mondiale spagnolo c'è stata la lotteria dei rigori contro la Russia, che ha decretato l'eliminazione: il numero 1 della Roja non è riuscito a intercettare nemmeno un tiro da parte dei russi, sfiorando il tiro di Smolov e facendosi passare sotto al corpo la conclusione di Golovin. Secondo Marca, quotidiano spagnolo, David de Gea, in base ai numeri, è "il peggior portiere della storia dal 1966 a oggi" perché dal Mondiale inglese nessun estremo difensore, tra quelli che hanno giocato almeno tre partite, ha effettuato così poche parate nell'arco del torneo. de Gea è stato criticato in maniera feroce dai media spagnoli e dai tifosi della nazionale spagnola che si aspettavano ben altro cammino per i propri beniamini ma sono stati eliminati agli ottavi dai padroni di casa.

de Gea: Siamo delusi ma ci rialzeremo

Con un tweet attraverso il suo profilo ufficiale il portiere del Manchester United ha voluto ringraziare quarti tifosi e addetti ai lavori hanno sostenuto le Furie Rosse nell'avventura mondiale: "Per coloro che ci hanno sostenuto, criticato con rispetto e sofferto con noi, grazie. Siamo delusi ma ci rialzeremo e non smetteremo di provarci".