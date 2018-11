Quale sarà la formazione dell'Italia nell'amichevole contro gli Stati Uniti in programma martedì 20 novembre a Genk alle 20.45? Tante le novità nella squadra che Roberto Mancini dovrebbe mettere in campo, con numerose sperimentazioni. Tra queste potrebbe esserci anche quella relativa all'utilizzo del giovane attaccante della Juventus Moise Kean che pur avendo collezionato appena 12′ in campo in stagione con i bianconeri potrebbe trovare spazio in Italia-Usa

Moise Kean in campo in Italia-Usa

Roberto Mancini sembra intenzionato ad optare per un turnover massiccio nella sfida amichevole Italia-Usa. Largo ai giovani, dopo che numerosi big sono tornati a casa, in una gara ideale per sperimentare. Ecco allora che in avanti potrebbe trovare spazio, anche il talentuoso attaccante di proprietà della Juventus Moise Kean. Il ct dovrà decidere se concedergli addirittura una chance da titolare, oppure se farlo entrare a gara in corso, soluzione questa che sembra più concreta

Per Kean possibile prima presenza con la Nazionale dopo soli 12′ con la Juventus

Per Moise Kean quella in Italia-Stati Uniti sarebbe la prima presenza con la Nazionale maggiore dell'Italia. Il centravanti classe 2000 ha fatto tutta la trafila con le rappresentative giovanili e in pochi mesi è passato dall'Under 19 (con cui è stato protagonista agli Europei della scorsa estate), all'Under 21 (in gol nell'ultima amichevole contro l'Inghilterra) e alla squadra di Roberto Mancini. Un risultato eccezionale per un ragazzo che nella prima parte di stagione con la Juventus ha messo in cascina solo 12′ in campo, in Champions League in occasione del match contro lo Young Boys. Nemmeno un minuto invece in Serie A. Una situazione che potrebbe spingere i bianconeri a pensare ad un possibile nuovo prestito a gennaio sul calciomercato

Chi giocherà in attacco per gli azzurri in Italia-Usa

E chissà dunque che Roberto Mancini non decida di affidarsi sui millennials, Keane e Tonali in vista della gara contro gli States in programma a Genk. Quello che è certo è che entrambi troveranno spazio nel corso della gara. Al momento il centrocampista è quello che ha più chance di partire titolare in mezzo al campo, mentre in avanti il Commissario tecnico potrebbe optare per Berardi con ai suoi fianchi Politano e l'altro esordiente Grifo. Nella ripresa poi potrebbe essere il turno di Keane