"Vogliamo misurarci con i più forti per capire a che punto siamo in vista dell'Europeo". Anticipata dalle parole della vigilia del commissario tecnico azzurro, Gigi Di Biagio, la Nazionale Under 21 ha giocato la prima delle due difficili amichevoli programmate dalla nostra federazione. Dopo la sconfitta col Belgio e la vittoria sulla Tunisia, gli Azzurrini hanno perso contro i pari età inglesi allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara.

Scesa in campo con il 4-3-3, nel quale hanno giocato in avanti Parigini, Cutrone e Kean, l'Italia è subito andata sotto dopo solo otto minuti di gioco ma ha saputo reagire, mettere in difficoltà l'Inghilterra e trovare il pareggio al 42esimo con il "baby" della Juventus: bravo a staccare di testa su cross di Parigini.

Forcing azzurro

Nel secondo tempo la sfida è stata equilibrata e divertente, con azioni pericolose da una parte e dall'altra. Imbattuta nel proprio girone di qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria, che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno 2019, la nazionale inglese ha colpito ancora una volta al 52esimo sempre con l'attaccante del Liverpool Solanke e ancora a causa dell'ennesimo sbandamento difensivo degli Azzurri: attaccati e colpiti dal giocatore britannico con due azioni "fotocopia".

Nel finale i nostri si sono gettati in avanti a caccia del pareggio, ma l'imprecisione e la bravura del portiere avversario (miracoloso su Cutrone a pochi minuti dal termine) hanno costretto l'Italia ad una sconfitta immeritata. Lunedì prossimo la squadra di Gigi Di Biagio sarà di nuovo in campo, questa volta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per un'altra amichevole di lusso: quella contro la Germania, campione d'Europa in carica.