L’Italia chiuderà il 2018 con l’amichevole di Genk, in cui gli azzurri, senza molti titolari, sfideranno gli Stati Uniti, che senza forse vivono il momento più brutto degli ultimi trent’anni. Mancini nelle ultime tre partite ha schierato quasi sempre la stessa formazione, segno che i titolari sono stati scelti, ma in Belgio ci saranno degli esperimenti perché il c.t. ha ancora tanto lavoro da fare. Alcuni big già sono tornati a casa, un paio di giovani sono in rampa di lancio e si giocheranno tanto contro gli americani.

Quali calciatori hanno lasciato il ritiro dell’Italia

Un giocatore della Juventus, uno del Napoli, uno della Roma, uno della Lazio e uno del Chelsea. Salomonico il c.t. che ha deciso di mandare a casa Chiellini, Insinge, Florenzi, Immobile e Jorginho, che si preparano a un grande tour de force considerato che non ci si fermerà più fino alla fine del 2018, e anzi in parecchi saranno chiamati agli straordinari.

Come giocherà l’Italia contro gli Stati Uniti

Cambierà l’Italia contro gli Stati Uniti, ma non verrà completamente stravolta la squadra per questo è rimasto Bonucci, che sarebbe andato via senza l’infortunio di Romagnoli. Lo juventino sarà probabilmente il capitano della squadra e giocherà con al fianco Rugani, che ha una grossa chance. In porta Donnarumma favorito su Sirigu. In difesa invece con l’assenza di Florenzi è scontata la promozione di De Sciglio, mentre sull’altra fascia potrebbe essere confermato Biraghi. A metà campo sicuro del posto Barella, che giocherà con Gagliardini e Pellegrini. In avanti tridente tutto nuovo, con Chiesa e Pavoletti in panchina. Titolari Politano, Berardi e Lasagna.

Kean e Mancini convocati da Mancini

Molto probabilmente troverà spazio anche il giovanissimo Sandro Tonali, probabile l’esordio pure di Sensi e Grifo. Il c.t. nella giornata di sabato per la partita con gli Stati Uniti ha convocato altri due calciatori: il difensore dell’Atalanta Gianluca Mancini, che ha il meraviglioso vizio del gol, e Moise Kean, classe 2000 della Juventus.