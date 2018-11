Roberto Mancini esclude ancora il ‘Gallo’ Belotti e Mario Balotelli, che non ci saranno contro il Portogallo e gli Stati Uniti, avversarie dell’Italia nelle partite di novembre. Il c.t. ha convocato per la prima volta il centrocampista del 2000 Sandro Tonali, giocatore del Brescia, e a sorpresa ha scelto anche Vincenzo Grifo un attaccante dell’Hoffenheim. Torna De Sciglio, a casa invece Perin, che paga la tanta panchina con la Juve. Tra le novità anche Sensi e Pavoletti.

Grifo e Tonali i nomi nuovi dell’Italia di Mancini

Mancini ha sorpreso tutti scegliendo Grifo, venticinquenne che sta giocando con l’Hoffenheim e che in passato ha giocato anche con Friburgo e Borussia Moenchengladbach, che in passato aveva vestito la maglia dell’Under 20. Tonali è una grande novità, ma non è una sorpresa, perché si sapeva che il ‘nuovo Pirlo’ sarebbe stato inserito nell’elenco dei convocati.

in foto: Sandro Tonali del Brescia.

Sensi e Pavoletti convocati per le sfide con Portogallo e Stati Uniti

Nelle ultime due partite Mancini ha giocato con la stessa formazione e sembra aver scelto un undici base, ma c’è tanto lavoro da fare e la nazionale è aperta a tutti e così torna in nazionale De Sciglio, convocato da Mancini per le sfide primaverili, e vengono convocati per la prima volta Sensi del Sassuolo e Pavoletti del Cagliari. L’Italia giocherà contro il Portogallo sabato 17 novembre a Milano, sfida decisiva nella Nations League, mentre il 20 c’è un’amichevole con la nazionale americana, si giocherà a Genk.

L’elenco dei convocati Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verrati (PSG).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter).