Dopo le tante battaglie del passato con le maglie di Real e Barcellona, Luka Modric e Neymar si sono ritrovati ancora una volta di fronte da avversari in campo con le rispettive nazionali nella prestigiosa amichevole pre-Mondiale. E chissà che in futuro centrocampista croato e la stella della Seleçao però in futuro non si ritrovino ad essere compagni di squadra proprio nella compagine campione d'Europa. Un siparietto andato in scena tra i due fuori dal terreno di gioco, lascia aperti spiragli su quella che potrebbe essere una clamorosa operazione di mercato.

in foto: Neymar e Modric, scambio di maglie e di autografi

La battuta di Modric a Neymar che infiamma il calciomercato

In occasione dell'amichevole tra il Brasile e la Croazia vinta dai sudamericani 2-0, Modric e Neymar si sono salutati negli spogliatoi. Come mostrato in un video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della Federcalcio verdeoro, i due si sono scambiati le rispettive maglie autografate. Il calciatore del Real Madrid, al momento di congedarsi dall'attaccante tornato al gol dopo il lungo infortunio lo ha salutato così: "Te esperamos, eh?", ovvero "Ti aspettiamo". Incassando un sorriso, come risposta da O'Ney. Impossibile non leggere in questa battuta un indizio di mercato sul futuro del giocatore del Psg, nel mirino proprio del Real Madrid di Modric.

Modric apre a Neymar al Real Madrid

Nel post-partita se Neymar si è detto concentrato esclusivamente sul completo recupero post infortunio e sul Mondiale, Modric ha speso parole di stima per il calciatore che tante volte ha affrontato da avversario nella Liga: "È bello vederlo di nuovo in campo, è uno dei migliori giocatori del mondo. Penso che nel primo tempo abbiamo giocato alla pari a contro il Brasile, stavamo bene, ma sono migliorati nella seconda metà, con il ingresso di Neymar, che ha fatto la differenza". Stuzzicato sulla possibilità di giocare insieme con O'Ney nella prossima annata, il metronomo del centrocampo merengues ha dichiarato: "Lui al Real? Vediamo cosa succede".

Neymar al Real, cosa c'è di vero sulla clamorosa possibilità di mercato

Quanto c'è di concreto nella possibilità di vedere Neymar con la maglia del Real Madrid nella prossima stagione? Al momento le possibilità non sono né alte, ma nemmeno basse. Per portare il campione brasiliano alla corte di Florentino Perez ci vorrebbe una cifra compresa tra i 260 e i 300 milioni di euro. A spingere per la positiva conclusione dell'affare potrebbero essere i guai con il Fair Play Finanziario del Psg che potrebbe essere costretto a liberarsi di alcune delle sue stelle. E quella madrilena sarebbe sicuramente una destinazione gradita per O'Ney che in futuro raccoglierebbe l'eredità di Ronaldo nelle vesti di uomo simbolo della squadra. Una prospettiva che, a quanto pare, non è stata gradita allo stesso portoghese che anche per questo starebbe valutando l'addio