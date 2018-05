Il Mondiale in Russia che si avvicina, la condizione fisica, le chiacchiere sul mercato (e il Real Madrid). Neymar fa parlare di sé ed è in copertina anche quando è infortunato. Non è questione di gossip extra-sportivo ma di voci – sempre più insistenti – sulla clamorosa cessione che il Paris Saint-Germain potrebbe effettuare nella prossima estate per ottemperare agli obblighi di bilancio imposti dalla Uefa. La campagna trasferimenti di un anno fa (tanto le spese quanto gli escamotage contrattuali adottati) è finita sotto la lente della commissione continentale che non intende fare sconti al club transalpino: ci saranno sanzioni e con esse restrizioni imposte alle prossime trattative (compreso il blocco per una o più sessioni) che costringeranno la società a privazioni dolorose per evitare ulteriori complicazioni.

Il piano di mercato s'è messo in moto . E se dal Qatar lo sceicco Amim bin Khalifa Al-Thani darà il via libera, allora l'addio del brasiliano alla maglia del Psg può materializzarsi anche durante la Coppa iridata. Dalla Spagna sono sicuri: il presidente dei blancos, Florentino Perez, ha messo il nome di O Ney in cima alla lista delle preferenze. Zidane ha già dato il proprio assenso all'operazione quando ha definito l'ex Barça compatibile con Cristiano Ronaldo.

. E se dal Qatar lo sceicco Amim bin Khalifa Al-Thani darà il via libera, allora l'addio del brasiliano alla maglia del Psg può materializzarsi anche durante la Coppa iridata. Dalla Spagna sono sicuri: il presidente dei blancos, Florentino Perez, ha messo il nome di O Ney in cima alla lista delle preferenze. Zidane ha già dato il proprio assenso all'operazione quando ha definito l'ex Barça compatibile con Cristiano Ronaldo. Quanto costerebbe un affare del genere? Una somma che, tra bonus firma e ingaggio, toccherebbe quota 600 milioni di euro. Una cifra pazzesca per un calciatore che nella scorsa estate lasciò la Catalogna per 222 milioni di euro (l'importo della clausola rescissoria) e adesso è vincolato da un contratto fino al 2022 con stipendio che supera i 36 milioni netti all'anno.

Una somma che, tra bonus firma e ingaggio, toccherebbe quota 600 milioni di euro. Una cifra pazzesca per un calciatore che nella scorsa estate lasciò la Catalogna per 222 milioni di euro (l'importo della clausola rescissoria) e adesso è vincolato da un contratto fino al 2022 con stipendio che supera i 36 milioni netti all'anno. Dove trovano tutti questi soldi le merengues? La strategia per reperire la liquidità sufficiente è stata già approntata. Saranno 2, forse anche 3, i calciatori da mettere sul mercato per ammortizzare l'esborso economico. Il primo – e non è un mistero – è Gareth Bale, che ha reso ben al di sotto delle aspettative e dei 101 milioni di euro investiti perché il Tottenham lo lasciasse partire. Il gallese dai muscoli fragili è in cima alla lista delle partenze subito dopo c'è Karim Benzema, con l'attaccante francese che per sopraggiunti limiti di età diventa una delle pedine sacrificabili. C'è ancora una terza ‘vittima' da portare sull'altare: Isco, di cui il tecnico invece non vorrebbe privarsi.

La strategia per reperire la liquidità sufficiente è stata già approntata. Saranno 2, forse anche 3, i calciatori da mettere sul mercato per ammortizzare l'esborso economico. Il primo – e non è un mistero – è Gareth Bale, che ha reso ben al di sotto delle aspettative e dei 101 milioni di euro investiti perché il Tottenham lo lasciasse partire. Il gallese dai muscoli fragili è in cima alla lista delle partenze subito dopo c'è Karim Benzema, con l'attaccante francese che per sopraggiunti limiti di età diventa una delle pedine sacrificabili. C'è ancora una terza ‘vittima' da portare sull'altare: Isco, di cui il tecnico invece non vorrebbe privarsi. Neymar e Cristiano Ronaldo possono coesistere? In campo certamente e molto dipenderà dall'atteggiamento tattico che Zidane vorrà dare alla squadra. Il punto è: riusciranno a non pestarsi i piedi nello spogliatoio e fuori dal rettangolo verde? Messaggio semplice, forte e chiaro: a Madrid Neymar non arriva per rubare la scena a CR7 che resta il simbolo dei blancos e guadagna 23 milioni di euro all'anno (quasi la metà di quanto percepisce il sudamericano a Parigi).

Ultima news sul futuro di O Ney: ce la farà a essere pronto per il Mondiale? Il pericolo che, come accaduto per Dani Alves, sia costretto a dare forfait non c'è più. Il medico personale, Rodrigo Lasmar, ha fatto sapere che può riprendere gli allenamenti già dalla prossima settimana così da essere pronto per la rassegna iridata. Finora è stato obbligato al riposo assoluto dalla frattura di un osso del piede destro avvenuta lo scorso 25 febbraio.