Il Brasile si avvicina al Mondiale 2018 sempre più da favorito: la Seleçao ha battuto la Croazia per 2-0 ad Anfield Road e ha messo in mostra tutta la forza della sua rosa. Dopo un inizio non proprio scoppiettante, i verdeoro hanno effettuato qualche cambio e sono riusciti ad avere la meglio sulla formazione di Dalic. Neymar e Firmino hanno firmato questa importante vittoria in vista della Coppa del Mondo che inizierà il 14 giugno.

L'avvio di gara equilibrato e la prima occasione è per la Croazia con colpo di testa di Lovren. Subito dopo è ancora Kramaric va vicino al vantaggio con un tiro da fuori area mentre la prima occasione dei verdeoro viene creata da Philippe Coutinho ma la sfera termina alta. Il Brasile ha messo in mostra un buon possesso e con un Willian ha provato a costruire pericoli dalle parti di Subasic.

Dopo l’intervallo Tite ha mandato in campo Neymar, al rientro dopo l'infortunio di fine febbraio, e la scossa è arrivata: al 69′ è arrivata una palla in profondità di Coutinho per il numero 10 verdeoro che ha evitato in dribbling un paio di avversari e poi ha calciato con forza alle spalle di Subasic. La Croazia ha provato alcune costruire azioni per cercare il pareggio ma non ci sono stati grandissimi risultati e nel finale di gara è arrivato il raddoppio brasiliano: bellissimo lancio di Casemiro per Roberto Firmino che al centro dell’area, dopo essersi scrollato di dosso la marcatura, ha controllato in maniera eccellente e ha scavalcato Subasic con un delizioso pallonetto. Per la punta del Brasile è un goal importante in vista del Mondiale e perché lo ha segnato nello stadio della sua squadra di club.

Seleção non proprio irresistibile nel primo tempo ma è probabile che i carichi di lavoro degli ultimi giorni si facciano sentire e siano mirati per essere al meglio all'inizio del campionato del mondo e per la Croazia, nonostante un buon inizio, si potrebbe fare lo stesso discorso. Con molta probabilità vedremo la migliore versione delle due squadre solo in Russia.