Il futuro di Sergei Milinkovic-Savic verrà svelato soltanto al termine del Mondiale. A poche ore dal suo debutto contro la Costa Rica, il nome del talento segno continua però a riempire le pagine dei giornali sportivi. Dopo una stagione straordinaria, il laziale ha infatti attirato su di sé le attenzione della Juventus: pronta ad offrire a Lotito 50 milioni di euro più i cartellini di Daniele Rugani e di Marko Pjaca.

Un'offerta complessiva di 100 milioni che però non ha convinto il patron biancoceleste: fermamente convinto di poter ottenere una cifra maggiore e senza contropartite tecniche. A spingere per un trasferimento di Milinkovic-Savic al club campione d'Italia, è sceso in campo anche il padre del giocatore che in un'intervista rilasciata a"Tuttosport" ha lanciato un messaggio al figlio: "La Juventus sarebbe la squadra ideale, perfetta per lui – ha dichiarato il padre Nikola – A Torino, in una grande società prestigiosa e plurititolata come quella bianconera che da anni domina la scena, avrebbe la possibilità di crescere e migliorare ancora sino ad arrivare alla piena maturità".

Il sogno del Pallone d'Oro

Inseguito anche dal Real Madrid, che secondo indiscrezioni potrebbe mettere sul piatto una cifra cash maggiore di quella juventina, il ventitreenne talento serbo potrebbe dunque trasferirsi al Nord: "Dopo tre stagioni a Roma, Sergej conosce alla perfezione il campionato italiano, si è ambientato e integrato alla grande, ha imparato bene la lingua – ha continuato il padre – E con giocatori di altissimo livello come i vari Dybala, Douglas Costa e compagnia lui potrebbe vincere lo scudetto, la Coppa Italia e dare un importante contributo per trionfare in Champions League".

Il sogno del padre di Milinkovic-Savic, va però oltre la coppa dalle "grandi orecchie": "La Juventus va sempre molto lontano in questa competizione – ha concluso – E se dovesse conquistare la Coppa più prestigiosa, Sergej potrebbe anche ambire al Pallone d’Oro. Solo se giochi una grande del calcio europeo puoi figurare tra i candidati al Pallone d’Oro".