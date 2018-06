Non è un mistero il forte interesse della Juventus per Milinkovic-Savic. Difficile, anzi quasi impossibile non gradire un giocatore come il serbo, reduce da un'altra stagione strepitosa in cui ha dimostrato di avere numeri da top player e margini di miglioramento ancora importanti. Se dunque mezza Europa ha messo nel mirino la stella della Lazio, in Serie A gli unici che potrebbero permettersi a livello economico un assalto per lui sono i bianconeri. Tra il dire e il fare c'è però di mezzo Lotito che non è intenzionato a fare sconti per il suo giocatore.

La Juve su Milinkovic-Savic, le ultime notizie di calciomercato

Nelle ultime notizie sulle trattative di mercato della Juventus c'è anche Milinkovic-Savic. Dopo aver chiuso per Emre Can, la società bianconera vuole tentare a quanto pare l'assalto per il classe 1995 della Lazio. Quest'ultimo è un obiettivo molto gradito ad Allegri che disporrebbe così di un centrocampo di caratura notevole. Per cercare di assecondare la volontà del tecnico, i vertici di corso Galileo Ferraris hanno sondato il terreno con la Lazio per valutare le possibili aperture del presidente Lotito ad una cessione.

L'offerta della Juve per Milinkovic-Savic e le richieste della Lazio

Per Milinkovic-Savic la Juventus avrebbe già presentato alla Lazio una proposta da 80 milioni di euro. Un modo di dimostrare la propria voglia di puntare sul gioiello serbo, che piace anche a top club come United e Psg. La risposta del club capitolino è stata un rifiuto perentorio: il prezzo di Milinkovic-Savic per il presidente Lotito è di 120 milioni di euro. Una cifra a dir poco importante che rappresenta un ostacolo per tutti.

Il piano della Juve per Milinkovic-Savic e l'idea Pjaca

Ecco allora che la Juventus sta pensando di inserire nell'operazione una contropartita gradita che potrebbe permettere ai bianconeri di alleggerire l'esborso cash. In un primo momento si parlava di Daniele Rugani, molto apprezzato alla Lazio che potrebbe così colmare la lacuna lasciata dall'addio di De Vrij. Il club campione d'Italia però non sembra intenzionato a privarsi di un calciatore che potrebbe rappresentare il futuro della difesa con Caldara. Il piano B potrebbe essere rappresentato, secondo quanto riportato da Tuttosport, da Marko Pjaca (valutazione di circa 20 milioni). Stessa età di Milinkovic e profilo gradito a Simone Inzaghi quello del croato tornato alla Juve dopo la parentesi allo Schalke. Un giocatore che dal canto suo potrebbe gradire un trasferimento alla Lazio dove amplierebbe la batteria dei calciatori offensivi a disposizione di Inzaghi già rivelatosi abile nella valorizzazione dei talenti, pur magari autoriducendosi l'ingaggio per rientrare nei parametri dei capitolini. La Lazio ci pensa, e la Juventus aspetta e spera in un sì che potrebbe arrivare anche dopo i Mondiali che vedranno protagonisti entrambi i giocatori