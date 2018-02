Hrvoje Milic non gioca in campionato da fine agosto scorso. In Coppa di Grecia ha fatto la sua ultima apparizione a fine ottobre. Tra tutti i profili dei calciatori svincolati al momento il terzino sinistro croato (28 anni, ex Fiorentina) reduce da una breve esperienza all'Olympiakos (4 gare) è il calciatore che può fare al caso del Napoli per avere un rincalzo sulla corsia mancina. L'ennesimo infortunio patito da Ghoulam (frattura della rotula) ha lasciato di fatto quella corsia sguarnita: unica alternativa a Mario Rui è il dirottamento di Hysaj e l'inserimento di Maggio sulla destra.

Impensabile andare avanti così, per questo prosegue un'attenta valutazione su alcuni elementi svincolati (come rilanciato da Di Marzio a Sky Sport) per il reparto arretrato prendendo in considerazione ogni cosa, dalle caratteristiche tattiche fino alla condizione fisica (prioritaria in questa fase della stagione). Una ‘riflessione' obbligata anche dalle ultime circostanze per l'infortunio di Chiriches (distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro, è l'esito del report medico azzurro). E' per questa ragione che nelle ultime ore aveva preso piede con insistenza il nome di Gabriel Paletta, ex centrale del Milan.

in foto: La scheda di Milic (fonte Transfermarkt)

Quanto al ruolo di esterno sinistro, invece, è proprio il croato ad avere maggiori possibilità al momento di sbarcare in azzurro al posto di Guilherme Siqueira (svincolato da settembre ed in campo per l'ultima gara ufficiale con il Valencia nell'aprile 2017). A far pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'ex difensore della Fiorentina è una constatazione fatta a proposito dell'ex di Udinese, Ancona, Inter e Atletico Madrid: ha avuto problemi alla caviglia e non gioca una gara ufficiale da quasi un anno. Milic, invece, si è liberato dal contratto con l'Olympiakos a gennaio scorso ed è anche di 2 anni più giovane oltre a non essere gravato da problemi fisici. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere le ultime riserve.