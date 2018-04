Mentre Zhang Jindong e Yonghong Li sono alle prese con la difficile gestione economica dei due club, un pezzo della vecchia dirigenza di Inter e Milan potrebbe essere chiamata dalla Procura di Milano per render conto di alcune vecchie trattative di mercato. Secondo un articolo del "Corriere della Sera", pubblicato nell'edizione odierna, Erick Thohir e Adriano Galliani sarebbero infatti finiti nel mirino della magistratura con l'accusa di falso in bilancio.

Nel presunto fascicolo in mano al sostituto procuratore Giordano Baggio, figurerebbero alcune plusvalenze considerate sospette e condotte dai due ex dirigenti nel 2013 con il Genoa di Enrico Preziosi. Spostata a Milano per competenze territoriali, secondo il "Corriere della Sera" l'indagine riguarda l'ipotesi di reato relativa al trasferimento "a prezzi gonfiati di alcuni calciatori, ragazzini valutati svariati milioni, non proprio di primo livello che non sono mai arrivati in prima squadra".

Il precedente del 2008

L'accusa si riferisce dunque al contorto meccanismo delle plusvalenze, che in questo caso secondo la Procura sarebbero state gonfiate per "aggiustare i bilanci di Milan e Inter fino al luglio 2017". La presunta indagine dei magistrati milanesi è la seconda nel giro di pochi anni e segue quella che in passato venne aperta per i bilanci della stagione 2003/2004.

Anche nel gennaio 2008 le due società vennero infatti accusate in base alla legge sulla responsabilità amministrativa, prima di essere entrambe prosciolte dall'allora Giudice dell'udienza preliminare di Milano, Paola Di Lorenzo. L'indiscrezione del quotidiano milanese, è arrivata a poche ore dai due incontri che i club hanno avuto con l'Uefa. Un appuntamento nel quale i vertici del calcio europeo, hanno infatti contestato ai nuovi dirigenti di Inter e Milan l'attuale bilancio societario: pesantemente condizionato proprio dalla gestione degli scorsi anni.