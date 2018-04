Di notti memorabili in Champions, non sono trionfali, Adriano Galliani ne ha vissute tantissime. Cinque vittorie straordinarie con il Milan, ma anche tante delusioni come quella di Istanbul, in quella finale i rossoneri all’intervallo conducevano per 3-0 con il Liverpool, che poi vinse il trofeo. Galliani sicuramente non potrà mai dimenticare le sciagurate notti di Marsiglia e La Coruna. Forse anche per questo l’ex a.d. del Milan, ora senatore di Forza Italia, ha voluto dire la sua sul rigore assegnato da Michael Oliver nel recupero di Real Madrid-Juventus.

Galliani attacca Oliver per il rigore di Real-Juve

Nell’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ l’ex dirigente del Milan ha espresso i suoi dubbi sul fallo di Benatia a Lucas Vazquez ed ha detto chiaramente che è stato un errore espellere Buffon. E ha chiuso con un’affermazione molto pesante nei confronti dell’arbitro Oliver: “La Juve meritava di vincere contro il Real Madrid. Quel rigore era dubbio. É stato assurdo espellere Buffon, significa non capire la psicologia del calcio. Insomma, l’arbitro è stato un c….ne”.

Roma-Liverpool

Parlando invece con i cronisti all’esterno di Palazzo Madama Galliani ha detto che seguirà dalle tribune dell’Olimpico la semifinale di Champions tra Roma e Liverpool: “L’altra sera ero a cena con Gandini e il 2 maggio sarò all’Olimpico per vedere la partita con il Liverpool”, ovviamente sosterrà i giallorossi perché nelle partite internazionali si tifa per le squadre italiane:

Dopo 31 anni e mezzo di Milan io resto rossonero e in campionato siamo rivali, ma nelle competizioni internazionali siamo alleati, perché chi porta dei punti, li porta a tutti: è questo che ci consente di avere quattro squadre italiane in Champions.

La delusione per la finale persa

Il tifo per la Roma è scontato, ma Galliani spera anche di veder perdere il Liverpool, che inflisse al Milan una sconfitta incredibile nella finale di Champions League del 2005. Dopo quel k.o. il dirigente rossonero non dormì per tre mesi: