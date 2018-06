Dopo il suo viaggio "top secret" a Milano, Yonghong Li ha nuovamente confermato di voler rimanere alla guida del Milan. Il proprietario del club, criticato anche dal suo stesso consiglio d'amministrazione per la gestione di questo ultimi mesi, ha infatti versato la prima tranche di aumento di capitale (10 milioni di euro) chiesta nell'ultima infuocata riunione che si è svolta a "Casa Milan" nei giorni scorsi.

Davanti al rischio di perdere tutto e di lasciare il club nelle mani di Elliott, Yonghong Li ha infatti provveduto al bonifico richiesto dal cda ed evitato che entrasse in gioco il fondo statunitense (che ha prestato i 303 milioni di euro per l'acquisto della società) grazie alle clausole di tutela previste nel contratto. Il bonifico da 10 milioni (che potrebbe essere partito da Shanghai) è solo un "piccolo" anticipo. L'azionista di maggioranza dovrà infatti versare altri 30 milioni entro la fine di giugno.

A caccia di un nuovo socio

Atteso dal verdetto della camera giudicante dell'Uefa, che potrebbe anche clamorosamente escludere il Milan dalla prossima Europa League per per aver violato i parametri del Fair Play finanziario, Yonghong Li vorrebbe nei prossimi giorni non solo rifinanziare il debito del club (per cercare di ammorbidire la posizione di Nyon) ma anche trovare un socio di minoranza che possa aiutarlo nella gestione della gloriosa società milanese.

Mentre l'amministratore delegato Marco Fassone è pronto ad inviare in Svizzera la strategia difensiva stilata nelle ultime ore, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e Rino Gattuso si sono incontrati per analizzare il momento delicato e ragionare sulle prossime mosse di mercato. Le trattative in entrata verranno ovviamente valutate a seconda della decisione che arriverà dall'Uefa. In caso di esclusione dalla prossima competizione europea, il ds e il tecnico avranno probabilmente da affrontare anche qualche cessione eccellente.