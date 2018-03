Le idee e le iniziative per ricordare Davide Astori si moltiplicano di ora in ora. Dopo la proposta di alcuni tifosi della Fiorentina, che hanno chiesto alla società viola di intitolare il nuovo stadio allo sfortunato difensore tragicamente scomparso, anche il popolo rossonero si è mobilitato in occasione dell'imminente sfida di Europa League contro l'Arsenal.

Un utente di Twitter, ha infatti proposto al Milan di inserire il nome di Astori sulle maglie che Bonucci e compagni utilizzeranno nel match contro i "Gunners". Un'idea suggestiva che ha subito raccolto migliaia di adesioni sul popolare social network e che ora è al vaglio della dirigenza di via Aldo Rossi, che ha visto crescere Astori nelle formazioni giovanili insieme ad altri protagonisti rossoneri come Luca Antonelli e Ignazio Abate.

Il precedente per Antonio Puerta.

Il tifoso che ha lanciato in rete questa proposta, avrà certamente ricordato il precedente del settembre 2007 quando il Milan vinse la Supercoppa europea battendo a Montecarlo il Siviglia. In occasione di quella finale, che arrivò a pochi giorni dalla morte di Antonio Puerta, sia la formazione milanese che quella spagnola scesero in campo con una maglia speciale dedicata allo sfortunato centrocampista andaluso: morto sul campo per un improvviso arresto cardiaco. Sulle maglie rossonere, sotto al nome di ogni giocatore e al numero, venne infatti stampato anche il nome di Puerta.

A siglare il gol del 3 a 1 definitivo che permise al Milan di alzare quella triste coppa fu Ricardo Kakà che, dopo aver segnato, esultò indicando il nome di Puerta sulla sua maglietta. Una scena che fece il giro del mondo e che ora potrebbe essere replicata anche in Europa League e per il povero Astori. I tifosi rossoneri ci sperano, i giocatori anche. Molti componenti della rosa di Gattuso, sono infatti rimasti sconvolti dalla notizia. Tra di loro anche Nikola Kalinic: compagno di Davide nella sua esperienza a Firenze.