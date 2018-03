Impossibile restare insensibili dinanzi a una tragedia del genere. La morte di Davide Astori va oltre il dolore della famiglia e del calcio italiano, sconvolto dalla triste notizie. A 31 anni il cuore del capitano della Viola ha smesso di battere nella notte tra sabato e domenica scorsa: cosa abbia causato quel malore fatale sarà oggetto dell'esame autoptico effettuato nella giornata di domani sul corpo del calciatore, l'esito chiarirà cosa è successo e perché. Non servirà certo a riportare in vita il giocatore e l'uomo, il compagno di Francesca Fioretti e il papà della figlioletta Vittoria ma almeno chiuderà la parte burocratica della vicenda lasciando ai suoi cari la possibilità di celebrarne i funerali a distanza di quattro giorni dal decesso. Mercoledì sarà allestita la camera ardente a Coverciano, giovedì invece sarà il giorno della cerimonia funebre che si svolgerà alle ore 10 nella Basilica di Santa Croce a Firenze.

La commemorazione. La scomparsa del capitano Viola e calciatore della Nazionale non passerà inosservata nella tre giorni di Coppa che vede le italiane impegnate tra Champions ed Europa League. Questa settimana verrà rispettato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Astori: le squadre in campo saranno schierate l'uno di fronte all'altra a centrocampo mentre l'arbitro lascerà correre il cronometro per celebrare quel momento. Negli stadi ci sarà silenzio assoluto poi un lungo applauso accompagnerà i protagonisti di tutte le gare, come annunciato dalla Uefa nel comunicato ufficiale.

Le italiane in Coppa. La Juventus sarà in campo mercoledì sera a Wembley e li si giocherà il tutto per tutto nel tentativo di agganciare la qualificazione ai quarti di finale della Champions. Lazio e Milan, invece, saranno di scena giovedì (rispettivamente alle 19 e alle 21.05) contro Dinamo Kiev e Arsenal per l'andata degli ottavi di finale di Europa League