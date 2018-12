Quale sarà il colpo di calciomercato del Milan per l'attacco a gennaio? Dopo il no di Zlatan Ibrahimovic e il rinnovo contrattuale di Fabio Quagliarella con la Sampdoria il nome giusto per la sessione di trattative invernale dei rossoneri, potrebbe essere quello di Luis Muriel. Il centravanti, vecchia conoscenza della Serie A, non sta vivendo un momento particolarmente fortunato al Siviglia e potrebbe dunque decidere di fare il percorso di mercato inverso rispetto a quello di André Silva.

Milan, nelle ultime notizie di calciomercato c'è Luis Muriel

Non è un mistero la volontà del Milan di prelevare un centravanti nella sessione di trattative di riparazione. Se Zlatan Ibrahimovic e Fabio Quagliarella, in virtù dei rinnovi con Los Angeles Galaxy e Sampdoria, possono essere considerati a tutti gli effetti ex obiettivi dei rossoneri, il nome "nuovo" del calciomercato del Milan è quello di Luis Muriel. Il colombiano dopo le avventure con Lecce, Udinese e Samp si è trasferito al Siviglia nel 2017, con gli andalusi che hanno pagato il suo cartellino poco più di 20 milioni di euro.

Perché Luis Muriel può essere il nome giusto per il mercato del Milan

Dopo un avvio di esperienza più che positiva in terra andalusa, Luis Muriel si è un po' perso per strada. In stagione poi il colombiano ha collezionato 19 presenze complessive, considerando le coppe, con 4 gol e 4 assist all'attivo. L'exploit dell'ex Milan André Silva ha spinto spesso e volentieri in panchina il classe 1991 sudamericano che dunque potrebbe essere intrigato dalla possibilità di un ritorno in Serie A. I rapporti tra i due club, proprio come confermato dall'affare legato a Silva, sono ottimi e questa è una carta che gioca a favore della società del capoluogo lombardo

Milan, le cifre della trattativa per Muriel

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan per Muriel non vuole spendere grandi cifre e punta dunque, anche alla luce delle sanzioni Uefa, sul prestito con diritto di riscatto (stessa formula utilizzata, a parti inverse per Silva). Al momento bisognerà capire a quanto ammonterà la possibile richiesta per il riscatto di un giocatore che ha un ingaggio (2 milioni di euro) alla portata dei rossoneri. Le sensazioni sono buone, anche perché Muriel ha dimostrato di essere un giocatore importante in Serie A, un torneo in cui tornerebbe ad ambientarsi in breve tempo