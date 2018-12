Nelle ultime notizie di calciomercato del Milan spunta un nome a sorpresa, quello di Fabio Quagliarella. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante, come annunciato dal direttore generale Leonardo che dopo il fischio finale della partita con il Torino ha affermato che Zlatan Ibrahimovic non tornerà a Milano. Ecco allora che ci sarebbero stati già i primi contatti tra il brasiliano e l'agente del calciatore, per valutare la possibilità di un matrimonio già nella finestra di trattative di gennaio.

Milan, Fabio Quagliarella nelle ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan avrebbe sondato il terreno per Fabio Quagliarella. Un'indiscrezione di calciomercato a sorpresa per i rossoneri che hanno incassato il no di Zlatan Ibrahimovic che resterà ai Los Angeles Galaxy. E' stato proprio Leonardo ad annunciare il mancato ritorno dello svedese, e ad aprire le porte invece ad un nuovo attaccante alla corte di Gattuso nella prossima finestra di trattative di gennaio. E il nome nuovo del mercato rossonero è quello di uno dei bomber più esperti del panorama calcistico italiano, ovvero Fabio Quagliarella.

La trattativa di calciomercato Quagliarella-Milan

A tal proposito ci sarebbe già stata una chiacchierata esplorativa tra il direttore generale del Milan Leonardo e lo storico agente di Fabio Quagliarella Beppe Bozzo. Le prestazioni del centravanti sono sotto gli occhi di tutti: con la maglia della Samp, l'ex di Napoli e Juve sta vivendo una seconda giovinezza con 8 gol in campionato (uno segnato proprio ai rossoneri, e 5 assist). Il bomber 35enne ha un contratto con il club del capoluogo ligure fino a fine stagione e un ingaggio di 1.2 milioni di euro all'anno. Ecco allora che il Milan punta su una soluzione low cost, con un contratto di soli 6 mesi con eventuale opzione sulla successiva. Al contrario però il giocatore vorrebbe un contratto fino a giugno 2020.