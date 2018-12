Dopo il fischio finale di Milan-Torino, Leonardo ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri e sulle mosse del club nella finestra di trattative invernali. Il direttore generale brasiliano ha innanzitutto risposto ad una delle domande più frequenti in casa Milan, ovvero quella legata al possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Con grande schiettezza il dirigente ha annunciato che l'esperto centravanti svedese non tornerà nel capoluogo lombardo, ma resterà ai Los Angeles Galaxy

Mercato, Leonardo chiude al ritorno di Ibrahimovic al Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Leonardo ha parlato del calciomercato del Milan proprio nel giorno dell'arrivo di Paquetà presente in tribuna in occasione del match finito a reti bianche contro il Torino. Il direttore generale brasiliano ha parlato innanzitutto del possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, spegnendo l'entusiasmo dei tifosi con poche parole ma che non lasciano spazio a repliche: "Aveva detto che se i Galaxy avessero soddisfatto le sue richieste sarebbe rimasto e gli americani lo hanno fatto. Sarebbe stata una storia bellissima, ma non sarà possibile"

Le ultime notizie di calciomercato del Milan, il punto di Leonardo

Come si muoverà dunque il Milan sul mercato. Leonardo apre al possibile arrivo di un centrocampista (oltre a Paquetà) e di un attaccante: "Stiamo parlando di una squadra che al momento è al quarto posto. Non ci dimentichiamo delle difficoltà da cui siamo partiti. Se avessimo tutti i giocatori della rosa potremmo competere per il quarto posto. Purtroppo il FPF è diventato un puzzle, è anche difficile da capire, dobbiamo aspettare e capire cosa fare. La proprietà ha voglia di fare ma ci sono dei paletti da rispettare. Con un centrocampista in più ed un innesto in attacco questa squadra può migliorare".

Fabregas-Milan, la trattativa

E a proposito di centrocampo, se Paquetà è ormai un colpo già chiuso, buone possibilità anche per Cesc Fabregas: "Paquetà sarà un rinforzo, è uno dei centrocampisti di cui ho fatto riferimento prima, è giovane ma ci darà sicuramente una mano. Se recuperiamo tutti i giocatori ci danno alternative. Come opzione di sistema ce ne abbiamo. Con un attaccante avremo più possibilità ed un centrocampista visto anche l'infortunio di Biglia. Fabregas? Stiamo valutando, viste le possibilità senza affondo".