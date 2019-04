Non c'è pace per il povero Diavolo. Dopo le recenti delusioni in campionato e la brutta sconfitta con la Lazio, la squadra di Rino Gattuso perde anche Davide Calabria. Il giovane difensore, uscito dal campo per infortunio al 40esimo della semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha infatti riportato una frattura che lo terrà lontano dai campi di gioco per due mesi. A confermare la gravità del problema di Calabria, è stata la stessa società rossonera con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito milanista.

"AC Milan comunica che nel corso del match di Coppa Italia disputato ieri contro la Lazio, Davide Calabria ha subito un trauma contusivo diretto della gamba sinistra. Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in data odierna hanno evidenziato una frattura composta del perone sinistro. Un nuovo controllo radiologico è previsto tra un mese".

Leonardo e Maldini a colloquio con Gattuso

L'esito degli esami strutturali compiuti dal difensore nelle ultime ore, ha dunque gettato nello sconforto Rino Gattuso a poche ore dalla delicata e fondamentale sfida di campionato contro il Torino: nella quale Calabria verrà molto probabilmente sostituito da Andrea Conti. Per rivedere in campo il difensore del Milan, occorrerà quindi aspettare la prossima stagione. Non sarà quindi disponibile per la trasferta contro la squadra di Mazzarri: partita al centro del confronto tra Leonardo, Maldini e Gattuso.

I due dirigenti hanno infatti incontrato il tecnico rossonero nel centro sportivo di Milanello. Un summit durato circa due ore, nel quale hanno chiesto al tecnico di cercare di rianimare in fretta una squadra apparsa spenta sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Nonostante tutto, l'obiettivo del piazzamento Champions League è sempre a portata di mano, ma servirà un altro Milan per poterlo alla fine conquistare. Ed è quello che hanno chiesto Leonardo e Maldini.