La batosta in Coppa Italia ha lasciato il segno sui giocatori e su Rino Gattuso. "Solo un folle non sarebbe preoccupato. Ora dobbiamo capire cosa non funziona", ha infatti dichiarato il tecnico rossonero subito dopo l'eliminazione nella semifinale con la Lazio. Oltre al mister, e alla migliaia di tifosi milanisti spiazzati e delusi da questo crollo verticale, anche Leonardo e Maldini vogliono capire dov'è finita quella squadra che prima del derby aveva messo insieme cinque vittorie di fila e conquistato il terzo posto in classifica.

I due dirigenti rossoneri hanno tentato di farlo nell'incontro che è andato in scena questa mattina. Poco prima delle 10, Leonardo e Maldini si sono infatti presentati a Milanello dove hanno parlato con Gattuso e chiesto al tecnico il motivo di questa preoccupante involuzione, che potrebbe far perdere alla società di Elliott il fondamentale obiettivo stagionale: la partecipazione alla prossima Champions League.

Aggrappati a Paquetà

Il summit con lo staff tecnico è durato meno di due ore, e come ha riferito Sky Sport non ci sarebbe stato l'incontro con la squadra: presente a Milanello per cominciare a preparare la partita decisiva con il Torino. Al quarto posto insieme all'Atalanta di Gasperini, e in vantaggio con bergamaschi, Roma e Lazio negli scontri diretti, Romagnoli e compagni sono infatti attesi da un altro match da dentro o fuori.

In vista della trasferta al "Grande Torino", sono molti i dubbi sulla formazione che si presenterà in campo contro la squadra di Mazzarri. Contro i granata ci sarà sicuramente il ritorno dal primo minuto di Lucas Paquetà. Rimasto tristemente in panchina a Parma e nei novanta minuti di Coppa Italia, il brasiliano avrà il compito di cercare di svegliare la squadra e alimentare Piatek: il giocatore che in questo momento sta soffrendo più degli altri l'involuzione della banda di Rino Gattuso.