Nikola Kalinic all'Atletico Madrid che cerca un attaccante per rimpiazzare la partenza di Fernando Torres e fare da alter ego a Diego Costa in una stagione lunga e durissima. Se le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna sono vere, allora non c'è che da mettere affrancatura e spedire il pacco verso la capitale iberica laddove potrebbe disputare la Champions. La punta croata ha un contratto fino al 2022, uno stipendio netto di 3 milioni di euro a stagione ed è costato 25 milioni di euro. Un investimento importante ma rivelatosi un flop sia rispetto alle attese sia per il rendimento deludente del calciatore che in rossonero ha pagato l'annata iniziata male sotto Montella proseguita con un po' d'orgoglio con Gattuso e poi conclusa nella Camera giudicante della Uefa che ha tagliato il club dalle Coppe nella prossima stagione.

Niente Europa League e bilancio da sanare. I giudici della Federazione non hanno usato mezzi termini nella sentenza che ha condannato il ‘diavolo' all'esilio forzato e che, prima di essere riammesso, verrà di nuovo valutato tra un anno. E' anche per questa ragione che tra i calciatori in uscita (Donnarumma, Suso, Bonucci) c'è il nome di Kalinic, soprattutto se l'interessamento da parte dei colchoneros divenisse concreto nelle prossime settimane.

in foto: Le scheda di Nikola Kalinic (fonte whoscored.com)

Quanto punta a incassare il Milan? Non meno dei 25 milioni di euro spesi tra prestito e riscatto perfezionando l'ingaggio del calciatore dalla Fiorentina tra i protagonisti in negativo del torneo milanista: 6 gol in 41 presenze ufficiali a fare da corredo accessorio alla diffidenza della tifoseria nei suoi confronti.

Le offerte. Non c'è solo l'Atletico Madrid sulle tracce di Kalinic. L'attaccante, cacciato dal Mondiale dalla sua nazionale per contrasti con il ct, è seguito anche da un'altra società spagnola, il Siviglia. Nelle settimane scorse anche lo Spartak Mosca s'era fatto avanti ma non si è andato oltre un sondaggio, informazioni su una possibile trattativa.