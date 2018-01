E' un weekend diverso quello che si appresta a vivere la parte rossonera di Milano. Con la squadra di Rino Gattuso in vacanza, non è dunque il pallone che rotola a far notizia ma i problemi di natura economica che pesano sulle spalle della società "cino-milanese". A poche ore dalla notizia di cronaca che ha risvegliato con il mal di testa il popolo rossonero e che ha messo di cattivo umore Silvio Berlusconi (finito nel mirino della Procura di Milano per la cessione del club), i dubbi sull'attuale proprietario rossonero s'allungano come le ore di luce sul capoluogo lombardo.

Il problema Elliott.

Difficile parlare di mercato e del Milan che verrà, di fronte al grande punto interrogativo che è ormai disegnato sopra Casa Milan. Se Massimiliano Mirabelli continua a fare il suo lavoro, ovvero quello di ricercare e valutare nuovi profili adatti per la formazione del futuro, Marco Fassone è impegnato a trovare il partner ideale per rifinanziare i circa 300 milioni prestati a Yonghong Li. Il debito con il fondo Elliott è infatti uno snodo importante per il club milanese ed è già stato decisivo per il primo rifiuto da parte dell'Uefa del "Voluntary agreement" presentato da Fassone poche settimane fa.

Le ombre su Yonghong Li.

Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti non sono confortanti. Secondo il quotidiano torinese "Tuttosport", Goldman Sachs e Bofa-Merrill Lynch (le due grandi banche statunitensi indicate per aiutare il Milan a restituire i soldi a Elliott) avrebbero mostrato forti perplessità sulle credenziali dell'imprenditore cinese a capo del club milanista, avvalorando così le ombre gettate su Yonghong Li nello scorso novembre dal prestigioso New York Times. Di fronte a questo scenario, e con la possibilità che il Milan possa nuovamente cambiare proprietario in caso di mancato del debito con Elliott, si fa impervia la strada intrapresa da Mirabelli per rinforzare la squadra.

I possibili colpi dalla Bundesliga.

In attesa di ridiscutere il piano di rientro anche con l'Uefa, che quasi certamente vincolerà il mercato rossonero con i paletti dell'ormai famoso "Fair Play Finanziario", il direttore sportivo sta cercando nuove opportunità soprattutto nella Bundesliga: campionato che Mirabelli conosce molto bene. Dopo aver assistito di persona alla sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, il ds del Milan è tornato a Milano con alcuni nomi interessanti in agenda per tutti e tre i reparti della formazione di Gattuso.

Per la difesa piace molto Upamecano, difensore 19enne del Lipsia già seguito da Liverpool e Manchester United, mentre per il centrocampo ci sarebbero Julian Weigl, 22enne mediano del Borussia Dortmund, Max Meyer dello Schalke e Zakaria del ‘Gladbach. In attacco, infine, fari puntati su Julian Brandt, esterno alto 21enne del Bayer Leverkusen e Thorgan Hazard: fratello di Eden e attaccante esterno di sinistra.

Dzeko, Jankto e la cessione dei big.

Non arriva dalla Bundesliga, ma ci ha già giocato ai tempi del Wolfsburg, l'ultimo nome accostato al Milan: quello di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco è un vecchio pallino della dirigenza e potrebbe tornare d'attualità nella prossima estate, soprattutto se la Roma deciderà di affidarsi completamente a Patrik Schick. Per arrivare alla punta giallorossa, e magari anche a Jakub Jankto dell'Udinese, il Milan dovrà però prima far cassa e cedere qualche giocatore nel rispetto del Fair Play Finanziario. "Senza Champions League, saremo costretti a cedere qualcuno", aveva rivelato Fassone qualche settimana fa. I nomi più caldi rimangono sempre gli stessi: Donnarumma, Bonucci, Suso e Andrè Silva.