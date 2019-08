A poche ore dalla buona prestazione dei suoi nuovi compagni contro il Manchester United, Ismaël Bennacer può ufficialmente festeggiare il suo contratto con il Milan. Il club rossonero ha infatti comunicato la firma del giocatore, attraverso una nota pubblicata sul sito e rilanciata dai canali social: "AC Milan comunica di aver acquisito dall'Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino approda al Club rossonero a titolo definitivo con un contratto di cinque anni".

Dopo aver sbalordito tutti in Coppa d'Africa, e aver sottoscritto un quinquennale con la società milanese da circa 1,5 milioni a stagione, Bennacer è ora pronto a prendere posto nella mediana di Marco Giampaolo. Il tecnico dovrà infatti valutare al meglio l'inserimento dell'algerino, che pare poter ambire a quella zona del campo attualmente ‘calpestata' da Lucas Biglia.

L'ultimo test contro il Cesena

Ancora in vacanza e atteso a Milanello solo a partire dal prossimo 10 agosto, sull'ex playmaker della formazione toscana (che in passato era stato seguito da vicino anche dal Napoli) c'è ovviamente molta curiosità da parte non solo dei tifosi, ma anche dello stesso Giampaolo che non vede l'ora di capire se Bennacer potrà davvero diventare il faro del suo Milan.

Il tecnico dovrà però aspettare la prima giornata di campionato (contro l'Udinese, sabato 25 agosto alle ore 18), per vedere l'algerino comandare il gioco rossonero. Un'opportunità prima del match alla ‘Dacia Arena', potrebbe però dargliela l'amichevole che la formazione milanista potrebbe giocare il prossimo 17 agosto contro il Cesena. Non c'è ancora l'ufficialità, ma le due società starebbero parlando proprio di un ultimo test precampionato da giocare alle 20.45 allo stadio ‘Manuzzi'.