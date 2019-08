Per la gioia di molti milanisti, e per quella del tifoso numero uno dello spagnolo (Silvio Berlusconi), Marco Giampaolo si è ‘innamorato' di Suso. L'ex allenatore della Sampdoria, alla guida del Diavolo da poche settimane, ha infatti messo il venticinquenne di Cadice al centro del suo progetto: trequartista dietro le due punte. Una mossa coraggiosa, quella del mister di Giulianova, che comincia a dare segnali molto incoraggianti.

Dopo la buona prestazione contro il Benfica, Suso si è infatti ripetuto nel match con lo United. Gol a parte, lo spagnolo ha dimostrato di aver preso una certa confidenza con il suo nuovo ruolo e di essere maggiormente coinvolto nel gioco rossonero. Nel post gara, lo stesso Giampaolo ha confermato i progressi e lanciato un messaggio inequivocabile alla dirigenza di via Aldo Rossi.

Le parole di Giampaolo

"Suso è un fuoriclasse, è un giocatore forte e noi i giocatori forti dobbiamo tenerli – ha dichiarato il mister a ‘Milan Tv' – L’ho detto anche alla società e a lui. Non è un problema. Sono innamorato, mi fa impazzire ed è uno che può essere determinante. Il Milan ha giocatori forti e di qualità e tutti possono esserlo di più. Col tempo miglioreremo sempre di più". Corteggiato da settimane dalla Roma di Paulo Fonseca, l'ex Liverpool pare quindi destinato a rimanere a Milano.

"Dopo l'amichevole con il Benfica – ha aggiunto Giampaolo – avevo detto che avevamo giocato con fede, attaccamento, idee di gioco e partecipazione collettiva e tutti sono dentro quella linea di pensiero. La cura dei particolari fa parte del lavoro. Il grosso della musica, i ragazzi l’hanno concepita. Queste sono partite che mettono a nudo gli errori e ne abbiamo commessi, ma a me interessa l’acquisizione di un pensiero, di una mentalità. Noi dobbiamo giocare la partita e non far sì che siano gli altri a giocarla su di noi".