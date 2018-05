Assegnato quasi matematicamente lo scudetto con la Juve ad accaparrarsi il 34° titolo della sua storia, in Italia, è tempo di assegnare l’ultimo trofeo in palio con la sfida di mercoledì sera all’Olimpico fra bianconeri e Milan a disegnare i contorni di una stagione che può assumere significati diversi: dominio nazionale per la ‘Vecchia Signora’, riscatto per il Milan.

Una partita, una classica del nostro calcio dunque che si prospetta affascinante, avvincente e in bilico fino alla fine con gli uomini di Gattuso e quelli di Allegri, nel prologo pre-pasquale dell’Allianz Stadium, che già hanno palesato equilibrio, incertezza ed un gap non così evidente fra le due formazioni nel 3-1 di Torino del 31 marzo scorso. Eppure, valori di mercato alla mano, la finale di Roma si prospetta del tutto sbilanciata con i campioni d’Italia, al netto di una campagna acquisti estiva, quella rossonera, sontuosa, nettamente favoriti per la portata della propria rosa: Juve batte Milan 616,3 milioni di euro a 383,1.

Gigio batte Gigi: in porta Milan favorito

In porta, andando a spulciare gli attuali valori di mercato secondo il noto portale specializzato Transfermarkt.it, trionfa, anche con un certo margine, il Milan che, grazie al suo baby-prodigio Donnarumma riesce a battere la concorrenza dei pari ruolo Buffon (2 milioni di euro), di cui è erede designato in Nazionale, Szczesny (20 mln) e Pinsoglio (800mila euro).

Da solo, infatti, il nativo di Castellammare di Stabia doppia, o quasi, i predetti estremi difensori con una valutazione, assolutamente deflazionata, di ben 40 sonanti milioni di euro rispetto ai 22,8 dell’intero reparto piemontese. Insomma, in porta non c’è storia con Gigio che, aiutato col milione di euro fra il fratello Antonio (700mila) e Storari (300mila), nel duello a distanza col più esperto Gigi, inteso come Buffon, stravince a mani basse: 41 a 22,8.

Difesa al top: Bonucci e Romagnoli meglio di Chiellini e Benatia

In difesa, invece, il gap si assottiglia in maniera esemplare col Milan, alla fine dei giochi, a spuntarla davvero per poco e per merito, peraltro, di un ex Juventus. Parliamo, nello specifico, di Leonardo Bonucci che, abbandonando proprio la ‘Vecchia Signora’ per il ‘Diavolo’, ha aumentato la forza ed il valore di mercato del pacchetto arretrato rossonero. Un pacchetto che ha avuto meno fortuna, numeri alla mano, della formazione di Allegri, col Milan a subire ben 40 reti rispetto ai 23 di Rugani e compagni in campionato, ma che si dimostra più costoso di quello solitamente in scena all’Allianz Stadium. Bonucci, Romagnoli e compagni, infatti, sfruttando anche la maggiore estensione della sua retroguardia, con ben 12 difensori a referto sui 9 bianconeri, sommati, totalizzano la bellezza di un giacimento vasto e ricco da 142,1 milioni di euro a fronte dei 140 juventini.

Centrocampo Pro-Juve: Milan Ko in mediana

Sulla linea di centrocampo, invece, è la Juventus a prendersi la sua personale rivincita sul Milan che, continuando con questa sua suggestione di mercato, sarebbe sul parziale di 2-0. Con una serie di talenti in mediana dalla media età superiore, 26.7 anni a 24.8, infatti, Pjanic (65 milioni di euro), Matuidi (30 mln), Khedira (28 mln), Bentancur (12,5 mln), Marchisio (10 mln), Sturaro (9 mln) ed in minor misura Kastanos (500mila) battono nettamente Biglia e compagni con uno scarto di quasi 80 milioni di euro, 155 a 75, ed una media per calciatore di 22,1 milioni.

in foto: il market value, reparto per reparto, del Milan (Transfermarkt.it)

Uno score importante, che si è riverberato anche in stagione, con il pacchetto intermedio della Juve molto più partecipe dei destini e dei successi bianconeri con il centrocampo piemontese a quota 19 gol e 25 assist rispetto alle 16 segnature ed ai 15 passaggi vincenti rossoneri.

Attacco stellare, il reparto avanzato della Juve vale quasi tre volte quello milanista

Davanti, invece, non c’è letteralmente partita. In attacco, infatti, la Juve domina il Milan con una serie di fenomeni, da Dybala (100 milioni di euro) a Higuain (70 mln), da Douglas Costa (40 mln) a Mandzukic (20 mln) a Bernardeschi (40 mln) a Cuadrado (28 mln), in grado di superare, anzi quasi triplicare, le velleità di Kalinic (16 mln), Borini (6 mln), Suso (35 mln), Calhanoglu (22 mln), André Silva (25 mln) e Cutrone (20 mln) 298 milioni di euro a 124 con la stessa ‘Joya’ argentina, calciatore più costoso delle zebre, a valere quasi totalmente il reparto avanzato rossonero.