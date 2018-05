Il futuro potrebbe essere nelle nostre mani se solo le statistiche segnassero qualche gol. Infatti, la Serie A risulta essere uno dei campionati più giovani, con in campo calciatori con la carta d'identità migliore che in altre realtà calcistiche. Un merito e un vanto in un Paese in cui si dice sempre che il talento viene riconosciuto unicamente in età avanzata. Ma c'è un problema: se la Serie A non è un campionato per vecchi, vincere lo è perché i successi principali arrivano con i club che presentano una media più alta.

Serie A per giovani. La Serie A vanta dunque un piccolo e significante dato: 26,8 anni, cioè l’età media dei giocatori che hanno disputato sinora le 35 giornate del campionato di Serie A. Non è vero dunque il classico luogo comune per cui in Italia i giovani non vengono utilizzati e non scendono mai in campo.

Gli altri campionati d'Europa. A guardare le statistiche della stagione in corso, infatti la Serie A è alla pari con la più quotata Premier League inglese che vanta una media uguale. Leggermente inferiore, invece, l'età media in Liga. In Spagna, si arriva a 26,6 anni d'età ma la vera voce del padrone arriva dalla Germania. Il Paese campione del Mondo in carica, infatti, detta legge con una età media di 25,4.

Milan e Fiorentina, linea giovane. Se si entra nel merito, in Italia la squadra che vanta il tasso d'età più basso è il Milan di Gattuso. Il progetto rossonero infatti si avvale di molti giovani e per questo è degno del massimo rispetto a lungo termine. Soprattutto per quanto riguarda i titolari utilizzati, con una media di 24,9 anni, anche se la rosa più giovane è quella della Fiorentina (24,8 anni). Vicinissmi sono anche Atalanta (25), Crotone (25,1), Udinese (25,7) e Sassuolo (26).

I club più giovani in Europa. Nella Liga spagnola ad avere la rosa più giovane è il Valencia con un’età media in campo di 24,7 anni. Mentre per l'Inghilterra spiccano Newcastle e Liverpool (finalista di Champions League) con una media di 26.6. Infine in Germania è il Lipsia la società più giovane: 25.5 l'età media dei propri giocatori