in foto: Il tweet della Juventus dedicato a Bonucci

Leonardo Bonucci ha compiuto 31 anni. Il 1° maggio cade il suo anniversario, per sette stagioni lo ha trascorso #finoallafine con i colori bianconeri addosso. Lui, colonna del reparto arretrato assieme a Giorgio Chiellini. Lui, uno dei combattenti della ‘vecchia signora'. Lui che assieme anche a Buffon e Barzagli ha costituito l'ossatura della Nazionale, condividendo gioie (poche) e dolori (grandissimo quello per la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018). Nel bene (sei scudetti vinti) e nel male (le finali di Champions perse a Berlino contro il Barça e a Cardiff contro il Real) l'ex difensore centrale ha rappresentato un pezzo di storia recente e vincente della Juventus ed è per questo che il club ha voluto dedicargli un tweet speciale per fargli gli auguri.

Sette stagioni insieme. Sei Scudetti. Tre Coppe Italia. Tre Supercoppe. E momenti indimenticabili – si legge nel messaggio -. Auguri, Leonardo Bonucci!

Cosa c'è di male o di strano? Nulla. Perché non pensare a un messaggio del genere? Il fatto che abbia lasciato Torino nell'estate scorsa e abbia scelto di accettare l'offerta del Milan divenendone capitano non può certo cancellare quanto fatto con la maglia della Juventus. Eppure ci sono stati un bel po' di tifosi che non hanno gradito quel post con tanto di dedica, considerando Bonucci una sorta di traditore. Traditore… e perché? Che male c'è se dopo sette stagioni con la stessa casacca addosso un calciatore decide che è arrivato il momento di andare altrove? Già, che male c'è. Poi te lo ritrovi contro, lo fischi e lui ti fa gol esultando alla sua maniera. Sciacquatevi la bocca.