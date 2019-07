Le notizie di calciomercato dell'ultim'ora raccontano di un Milan pronto a battere un doppio colpo. Sono in chiusura le due trattative per Rafael Leao e Leo Duarte. Per quanto riguarda l'attaccante nelle scorse settimane nel mirino dell'Inter sono in programma le visite mediche già nella giornata di domani. Il difensore brasiliano ha salutato oggi i compagni del Flamengo, pronto per intraprendere una nuova avventura sempre in rossonero, ma in Italia.

Calciomercato Milan, le visite mediche di Rafael Leao nelle ultime notizie

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Milan sta per puntellare difesa e attacco con due colpi di mercato in entrata. Affare fatto con il Lille per Rafael Leao: il portoghese che nelle scorse settimane sembrava molto vicino all'Inter, nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con il club rossonero. Anche senza la cessione di André Silva al Monaco (operazione saltata in extremis), ma giovando del tesoretto di quella di Cutrone al Wolverhapton, il Milan ha convinto i francesi con un'offerta da 30 milioni di euro, e contratto quinquennale. Nell'operazione sarà inserito anche il giovane difensore portoghese, Tiago Djalo valutato dai rossoneri 5 milioni.

Leo Duarte saluta il Flamengo, il suo futuro è al Milan

Sistemato l'attacco, il Milan ha pronto anche un altro affare per la difesa. In arrivo il brasiliano Leo Duarte che per i rossoneri rappresenta un'occasione dopo il fallito assalto a Demiral, per le esose richieste della Juventus (40 milioni di euro). Il giocatore ha salutato i compagni del Flamengo pronto a vestire un'altra maglia rossonera, quella del Milan. L'affare potrebbe chiudersi per 10 milioni di euro, con Giampaolo che così disporrà di un altro centrale. La formalità arriverà nei prossimi giorni