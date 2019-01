A volte ritornano. Nelle ultime notizie di calciomercato del Milan c'è Gerard Deulofeu, vecchia conoscenza rossonera. Non c'è due senza tre per la dirigenza del club del capoluogo lombardo che dopo aver portato Paquetà e Piatek alla corte di Gattuso, vuole anche un esterno offensivo. Ecco allora che il nome giusto potrebbe essere quello dello spagnolo protagonista di un'ottima parentesi al Milan nel 2017. Contatti avviati con il Watford che però è stato perentorio: Deulofeu lascerà l'Inghilterra solo per 25 milioni di euro.

Milan-Gerard Deulofeu, le ultime notizie di calciomercato

Il nome di Gerard Deulofeu torna attuale nelle ultime notizie di calciomercato del Milan. Leonardo considera l'esterno spagnolo un profilo molto valido, alla luce della sua esperienza in rossonero nel 2017 che gli ha permesso di ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Un calciatore con le sue caratteristiche farebbe molto comodo a Gattuso, soprattutto alla luce della sua duttilità che gli permette di giocare sia come ala destra, che a sinistra. Per lui sarebbe ovviamente più facile l'ambientamento in Serie A rispetto agli altri obiettivi di mercato, avendovi già militato per 6 mesi.

Milan, le cifre della trattativa di mercato per Deulofeu

Secondo quanto riportato da Sky, il Milan avrebbe dunque già avviato i contatti per Deulofeu con il Watford. Il club inglese per lo spagnolo chiede 25 milioni di euro, una cifra che permetterebbe di piazzare una plusvalenza (l'esterno è stato acquistato dal Barcellona per 13 milioni più 4 di bonus). Una somma importante per il Milan che nel 2017 non poté nulla per strappare Deulofeu ai catalani che sfruttarono una clausola per la recompra investendo 12 milioni di euro con l'Everton. Gli uomini mercato rossoneri sono al lavoro e provano a spingere per un prestito con diritto di riscatto, puntando magari sulla volontà del calciatore di tornare a Milano dove si è trovato benissimo.

Calciomercato Milan, le ultime notizie

Oltre a Deulofeu il Milan segue anche altri profili che potrebbero tornare molto utili a Gattuso. Resta nei radar rossoneri Arnaut Danjuma Groeneveld, classe 1997 di origini nigeriane, centravanti duttile e già nel giro della nazionale oranje. Valutazione di mercato di circa 10 milioni per un ragazzo che però è ancora fermo ai box per le conseguenze di un infortunio. Non è una scommessa invece il belga Carrasco, pronto a tornare in Europa dopo l'esperienza in Cina. Per l'ex Monaco però bisognerà fare i conti anche con l'Inter che potrebbe piombare su di lui, nelle vesti di alternativa a Perisic.