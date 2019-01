Yannick Ferreira Carrasco piace al Milan, che lo ha messo nel mirino da tempo ma per motivi economici non s'è mai spinto oltre valutando anche l'ipotesi Deulofeu, e adesso è nel mirino anche dell'Inter. Ci sarà un derby di mercato in questi ultimi giorni di calciomercato? A meno di una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione invernale, il nome del belga è finito anche sul taccuino dei nerazzurri che ne valutano il profilo per un motivo in particolare: l'eventuale partenza di Perisic (valutazione, 40 milioni) o Candreva. In caso di addio di uno dei due quel che adesso è solo un interesse per il 25enne esterno d'attacco del Dalian Yifang potrebbe diventare qualcosa di più concreto.

Il motivo dell'inserimento dell'Inter? E' anche nelle parole dell'entourage di Candreva, come rilanciato da Sky Sport. Affermazioni che tengono aperta una porta qualora ci siano tutte le condizioni per una partenza dell'ex Lazio. "Candreva ha sempre pensato di restare all'Inter per tutta la stagione ma al momento non ha trovato molto spazio e quindi restiamo vigili valutando assieme al calciatore le opportunità che si presentano". Morale della favola: non è detto che nelle ultime ore non ci possano essere risvolti con il calciatore che a Milano è giunto nell'estate del 2016 (e ha un contratto fino al 2021).

Quanto costa Carrasco? Tanto, davvero tanto a giudicare dalle pretese del club cinese che un anno fa lo prelevò dall'Atletico Madrid per 30 milioni di euro (e non è disposto a un sacrificio economico considerato anche l'accordo fino al 2021 come da contratto), mettendo sul piatto del calciatore un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Un ‘dettaglio' tutt'altro che trascurabile quello dello stipendio, fuori dai parametri dei rossoneri come della stessa Inter.