Non c'è solo il possibile addio di Gonzalo Higuain, destinazione Chelsea, nelle ultime notizie di calciomercato che riguardano l'attacco del Milan. Nel mirino dei rossoneri c'è anche un giovane talento olandese, ovvero il bomber del Bruges Arnaut Danjuma Groeneveld. Classe 1997 di origini nigeriane, il centravanti duttile e già nel giro della nazionale oranje, potrebbe rappresentare un'occasione per il Milan che prova a sfruttare già nella sessione di trattative invernale.

Milan, Arnaut Groeneveld Danjuma nelle ultime notizie di calciomercato

Arnaut Groeneveld Danjuma è il nome nuovo delle ultime notizie di calciomercato che riguardano il Milan. Secondo quanto riportato dal tabloid olandese De Telegraaf, i rossoneri farebbero sul serio per il centravanti classe 1997 in forza ai belgi del Bruges. C'è la volontà di provare ad assicurarsene le prestazioni già nell'immediato, nella finestra di trattative invernale facendo leva anche sulla condizione del giocatore, fermo ai box dallo scorso ottobre per un infortunio alla caviglia, che ha compromesso la sua prima parte di stagione, iniziata in modo convincente. Una situazione che potrebbe spingere il Bruges ad una cessione

Milan-Groeneveld, cifre e formula del possibile colpo di calciomercato

Quanto vale sul calciomercato Arnaut Danjuma Groeneveld? Per l'attaccante il Bruges chiede una cifra di circa 10 milioni di euro. Una somma che il Milan potrebbe essere disposto a pagare ma non subito: si punta infatti al prestito con diritto di riscatto, anche perché l'infortunio del giocatore, se da un lato può far calare le pretese del club belga, dall'altro rappresenta un'incognita. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità sulla trattativa dall'Olanda.

Chi è Arnaut Groeneveld Danjuma, obiettivo di calciomercato del Milan

Arnaut Groeneveld Danjuma è un attaccante classe 1997 di origini nigeriane. Nato a Lagos, da padre olandese e madre nigeriana, il ragazzo è arrivato in terra oranje da giovanissimo, militando nell'Oss e nelle giovanili del Psv Eindhoven. Poi il trasferimento al Bruges con cui ha collezionato, prima di infortunarsi, 5 gol in 15 presenze complessive. Capace di giocare sia da prima punta, che da esterno offensivo sinistro, Groenenveld è entrato anche nel giro della nazionale olandese, e dopo l'esordio nel match di Nations League contro la Germania, ha timbrato il cartellino del gol nell'amichevole contro il Belgio