Un derby non si gioca, si vince. Gennaro Gattuso lo sa bene e lo ha potuto verificare sulla propria pelle, dopo averne giocati molti con la maglia del Milan addosso. Ora che è sulla panchina rossonera, nel momento più delicato della stagione, l'ex centrocampista calabrese ha commentato l'avvicinarsi della stracittadina di Coppa Italia: una partita che, in caso di successo, potrebbe regalare non solo il passaggio alle semifinali ma anche un po' di serenità nell'ambiente milanista.

"L'obiettivo è riuscire a vincere e dare una gioia ai nostri tifosi – ha spiegato Gattuso, in un'intervista rilasciata alla Rai – Dobbiamo trovare compattezza all'interno della squadra. Sarà una partita importante che ci può far cambiare mentalità e trovare sicurezza nei nostri mezzi. Può essere la gara della svolta".

L'abbraccio a Gigio.

Per i novanta minuti del "Meazza", il tecnico ritroverà Suso e Romagnoli: giocatori importanti per la squadra, assenti contro l'Atalanta perché squalificati. In attesa della partita di fine anno contro la Fiorentina, Gattuso ha deciso di schierare la formazione migliore senza fare turn over. Tra i giocatori che scenderanno in campo, ci sarà anche Gigio Donnarumma: anche lui contestato ferocemente, in occasione della debacle contro l'undici di Gian Piero Gasperini.

"So quanti anni ha Donnarumma, e conosco le difficoltà che può avere un atleta quando non è tranquillo – ha continuato il mister – L'importante è che trovi persone vicine che lo sostengano e capisca che siamo tutti con lui. Quando giochi con tifosi che contestano, la palla inizia a pesare 200 chili e il campo diventa in salita. L’Inter? Ha giocatori importanti, Perisic, Icardi e Candreva sono forti – ha concluso Gattuso – Se gli diamo campo e non giochiamo organizzati ci possono mettere in difficoltà".