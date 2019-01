La buona prestazione messa in mostra contro il Napoli, che ha lasciato in dote al Milan un punto prezioso per la corsa al quarto posto, ha contribuito ad aumentare la fiducia e l'ottimismo di Rino Gattuso. Alla vigilia dell'ennesima sfida contro il suo maestro Carlo Ancelotti, il tecnico rossonero ha così messo in chiaro cosa dovrà fare la sua squadra nel match di Coppa Italia contro i partenopei: "Dobbiamo metterci la stessa personalità, avere voglia di giocare e di farsi vedere, palleggiando bene".

I complimenti a Piatek

"Negli ultimi 30 minuti abbiamo smesso di palleggiare e ci siamo allungati, così sono venute fuori tutte le caratteristiche del Napoli – ha aggiunto Gattuso, in un'intervista concessa a Milan Tv – Piatek? Si gioca la maglia da titolare con Cutrone. Come ho già detto somiglia a Tomasson (ex centravanti rossonero dal 2002 al 2005, ndr), Jon non si risparmiava mai in allenamento e ci dava una grandissima mano anche quando giocava dall'inizio. \".

Il ritorno di Biglia e Caldara

Oltre a commentare la prima apparizione del nuovo attaccante appena arrivato dal mercato invernale, Gattuso ha anche parlato di Bakayoko e del rientro di due pedine fondamentali per la sua squadra: "Un giorno un giocatore è un bidone, un giorno è un fenomeno. Oggi sento tante voci ma lui deve mettere le sue caratteristiche a disposizione della squadra. È giocatore che salta l'uomo, tecnico, e ci sta dando una grande mano. Biglia e Caldara? Ieri hanno fatto una piccola parte con noi, stanno lavorando a livello fisico. Penso che entro una settimana saranno a disposizione – ha concluso il mister milanista – Siamo molto contenti, hanno grandissima voglia di tornare e lo dimostrano con l'impegno che stanno mettendo negli ultimi giorni".