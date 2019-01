Le big dovranno iniziare a fare sul serio anche per la Coppa Italia. Dopo il debutto pressocché positivo per tutte le attese protagoniste del torneo nazionale, adesso sono in programma i quarti di finale, con sfide dirette e senza appello tra le potenziali finaliste dell'edizione 2018/2019. Si inizia martedì sera e si chiuderà giovedì il trittico in cui si disputeranno tutti i quarti in cui il Milan affronterà il Napoli a San Siro. Poi sarà la volta del Franchi con la sfida tra Fiorentina e Roma, quindi a Bergamo per Atalanta-Juventus, infine chiusura ancora a San Siro per Inter-Lazio.

Quando si giocano i quarti e dove vederli

Tutti i match saranno trasmessi in diretta e in chiaro sulle reti RAI e sulle frequenze di Radio Rai. I match saranno in programma alle 20.45 per le sfide Milan-Bapoli (martedì 29) e Atalanta-Juventus (mercoledì 30); alle 18 la partita Fiorentina-Roma (mercoledì 30) e alle 21 Inter-Lazio (giovedì 31 gennaio).

Il programma dei quarti di finale

Martedì 29 gennaio

20.45 Milan-Napoli

Mercoledì 30 gennaio

18.15 Fiorentina-Roma

20.45 Atalanta-Juventus

Giovedì 31 gennaio

21.00 Inter-Lazio

Il regolamento e gli accoppiamenti

Gara secca con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità come previsto da programma: la vincente di Milan-Napoli affronterà in semifinale una tra Lazio e Inter. Programma dei quarti di finale di Tim Cup che verrà completato da altri due match: mercoledì Fiorentina-Roma alle ore 18.15, la sera con fischio d'inizio alle 20.45 toccherà ad Atalanta e Juventus sfidarsi per conquistare l'approdo ai quarti di finale della competizione.

Le ultime dai campi, probabili formazioni

Milan-Napoli

Milan-Napoli darà il via ai quarti di finale dell'edizione 2019 della Coppa Italia. Le squadre allenate da Rino Gattuso e da Carlo Ancelotti si affronteranno nuovamente dopo lo 0-0 a San Siro di sabato sera per la 21a di campionato. La novità più grande, nel Milan è sicuramente in attacco, con Krzysztof Piatek pronto al suo esordio. Con lui, nel tridente, confermati Suso e Calhanglu, mentre a centrocampo Paquetà è confermato titolare. Per quanto riguarda il Napoli, in porta Meret dovrebbe tornare titolare al posto di Ospina e si dovrebbero rivedere Ghoulam in difesa e soprattutto Allan a centrocampo.

Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Bakayoko, Kessie, Paquetà, Castillejo, Piatek, Suso.

Napoli: Meret, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Hamsik, Fabian, Verdi, Mertens, Insigne.

Fiorentina-Roma

Per la Fiorentina di Pioli, in difesa sulle fasce ecco Laurini sulla destra e Biraghi sulla sinistra. Davanti possibile chance per uno tra Mirallas e Pjaca, ma anche per entrambi. Fuori probebilmente uno tra Simeone e Muriel. La squadra di Eusebio di Francesco deve ripartire subito dopo il pareggio subito in rimonta sul campo dell’Atalanta: i giallorossi dovrebbero presentarsi in campo con diversi cambiamenti rispetto all’ultima gara di campionato e davanti potrebbe tornare titolare Schick.

Fiorentina: Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Dabo, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca.

Roma: Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Santon; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Schick

Atalanta-Juventus

L’Atalanta si presenterà al gran completo, con Berisha tra i pali, difesa a tre composta da Toloi, Mancini e Palomino, quindi a centrocampo Haterboer e Castagne larghi, con De Roon e Pasalic centrali mentre davanti ci sarà posto per Ilicic, Gomez e Zapata. La Juventus, invece, ha qualche cambio in formazione: davanti a Perin, De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, con Bentancur, Matuidi e uno tra Pjanic ed Emre Can in mezzo al campo. Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa in attacco

Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Juventus: Perin; Cancelo, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

Inter-Lazio

Per i nerazzurri di Spalletti momento decisamente no e pericolo crisi in caso di gara sbagliata. Il pareggio interno con il Sassuolo e la sconfitta contro i granata a Torino hanno riaperto il fianco alle perplessità sulla tenuta del gruppo di Spalletti che si ritrova con gli uomini contati e con una formazione quasi obbligata. Per la Lazio momento diverso, malgrado la sconfitta contro la Juventus, i capitolini hanno mostrato grinta, gioco e determinazione. Inzaghi potrebbe confermare la stessa formazione vista contro i bianconeri.

Inter: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Lazio: Strakosha, Patric, Bastos, Radu, Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku, Correa, Immobile.