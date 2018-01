Lampi di vero Milan, immersi nella tipica nebbia milanese. E' questo quello che si è visto, per almeno un'ora, durante la sfida con la Lazio. Reduce da due vittorie consecutive, che avevano già confermato segnali evidenti di ripresa, l'undici di Gattuso è stato capace di battere anche la Lazio e testimoniare quei miglioramenti che i tifosi si aspettavano dopo l'esonero di Montella e l'arrivo di "Ringhio" in panchina.

"Gattuso sta facendo un ottimo lavoro – ha dichiarato a Sky, Marco Fassone, dopo l'incontro a Fiumicino per l'elezione del presidente federale – Ci vuole ancora tempo perché quando si subentra a novembre è così, ma questa continuità di risultati è importante, anche se ancora non definitiva. Ci possono essere ancora alti e bassi, ma sono passati solo due mesi, sta lavorando bene e la strada è quella giusta. Guardiamo con fiducia al futuro".

Testa bassa e lavorare.

Il futuro del Diavolo si chiama ancora Lazio. Prima della trasferta del prossimo weekend, a Udine contro l'ex Massimo Oddo, il Milan dovrà tornare in campo a San Siro per la semifinale d'andata di Coppa Italia con i ragazzi di Simone Inzaghi. I 90 minuti del "Meazza", insieme a quelli del "Friuli", diranno di più sull'effettivo risveglio del paziente milanista: attardato in campionato e desideroso di scalare posizioni e tornare a ridosso della zona più importante della classifica.

"Svolta? Non mi interessa, non ne parlo, basta con ‘sta svolta – ha invece dichiarato lo stesso tecnico, nel post gara di Milano – Possiamo ancora migliorare e pensiamo partita dopo partita. Eravamo in difficoltà, ora ci stiamo rialzando con lavoro. Questa è una squadra per cui è stato speso tantissimo e che ha avuto delle difficoltà. Venivamo da un momento negativo, ora i nostri giocatori stanno dando tanto e stanno lavorando".