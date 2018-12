La sanzione dell'Uefa inciderà sul prossimo calciomercato del Milan? L'obiettivo Cesc Fabregas può essere considerato ancora alla portata dei rossoneri? Il club del capoluogo lombardo punito con una multa da 12 milioni di euro, con premi trattenuti sugli attuali incassi e limitazioni per le prossime liste da presentare per competizioni Uefa a 21 giocatori (e con l'obbligo del pareggio di bilancio entro il 2021 pena l'esclusione dalle coppe) potrà muoversi in sede di trattative, anche se con oculatezza. Qual è la strategia per portare dunque Fabregas a Milano già a gennaio? Bisognerà lavorare su due fronti: sia con il calciatore, per abbassare le sue richieste d'ingaggio, sia con il Chelsea per uno sconto sull'indennizzo richiesto.

Milan, le ultime notizie sulla trattativa con il Chelsea per Fabregas

La sanzione Uefa spinge il Milan alla cautela sul mercato per evitare spese "esagerate". Ecco allora che anche la trattativa per cercare di portare Cesc Fabregas alla corte di Gattuso a gennaio viene condotta dai rossoneri con grande oculatezza. A tal proposito si lavora con il Chelsea soprattutto sull'aspetto relativo all'indennizzo da versare nelle casse dei Blues. Il mediano ha un contratto in scadenza con i londinesi a giugno. La società dello Stamford Bridge non vuole correre il rischio di privarsi di Fabregas nella prossima estate a zero e a tal proposito ha aperto ad un possibile addio anticipato del giocatore, solo dietro pagamento di un "indennizzo".

Come Fabregas può arrivare al Milan

Una cifra inferiore rispetto al valore di mercato di Fabregas (considerato intorno ai 27 milioni) e che potrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro. Una somma che il Milan vuole evitare di pagare: ecco allora che i rossoneri e in primis il nuovo amministratore delegato Gazidis (che ha incrociato la strada con Fabregas nel corso dell'esperienza condivisa all'Arsenal), stanno lavorando per avere uno sconto, che possa permettere di liberare così Fabregas con 6 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Fabregas apre all'addio al Chelsea, nodo ingaggio per il Milan

Il tutto puntando anche sulla volontà del calciatore che nelle sue ultime dichiarazioni ha aperto all'addio al Chelsea: "Conosco perfettamente il mio ruolo al Chelsea, ma sfortunatamente non è quello che voglio. E' una situazione difficile per me perché gioco solo le coppe". Tra il dire e il fare però c'è di mezzo l'ingaggio di 10 milioni di euro, che l'ex Arsenal dovrà necessariamente ridursi in rossonero. Una somma impensabile per le casse del club del capoluogo lombardo.