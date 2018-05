Dopo l'infelice serata dello Stadio Olimpico, dalla quale è tornato a casa affranto per i suoi clamorosi errori, Gigio Donnarumma ha preso coraggio e si è rivolto al popolo rossonero. In un video pubblicato sui profili social del club rossonero, il portiere del Milan ha parlato per la prima volta dopo le incredibili "papere" che hanno dato il via alla goleada della Juventus.

"Il ruolo del portiere è così, capita di sbagliare, ma volto subito pagina – ha dichiarato il giovane portiere di Castellammare di Stabia – È normale la delusione, ma bisogna andare avanti perchè ci giochiamo due partite molto importanti. Con tanta voglia di fare e di dimostrare le mie qualità". Il riscatto di Gigio passerà dunque dalle ultime delicate sfide della squadra di Gattuso: quelle con Atalanta e Fiorentina.

La carica di Gigio

La strada che porta verso la prossima Europa League, passerà infatti da questi 180 minuti nei quali la formazione milanista non potrà assolutamente sbagliare, come è già capitato a Roma durante la finale di Coppa Italia: "Sicuramente siamo tutti molto delusi – ha concluso il numero 99 rossonero – Ci tenevamo molto a vincere questa partita e ci dispiace per non esserci riusciti. Guardiamo avanti, dobbiamo fare due partite importanti in cui fare molto bene. Ci arriveremo carichi. Ho visto molta carica oggi nello spogliatoio e sicuramente ci arriveremo alla grande".

Ad attendere al varco Bonucci e compagni ci saranno anche gli stessi ultrà del Milan, che con il capitano rossonero hanno siglato una sorta di patto per poter centrare l'obiettivo europeo. La partita decisiva sarà quella di Bergamo, alla quale l'undici di Gattuso si presenta con un punto in più rispetto alla squadra di Gasperini. Una vittoria potrebbe dunque riportare il sereno a Milanello e soprattutto blindare l'accesso alla prossima Europa League.