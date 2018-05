Il Milan punta alla qualificazione diretta in Europa League: dopo la sconfitta pesantissima nella finale di Coppa Italia all'Olimpico contro la Juventus, ecco che il club rossonero sta inseguendo l'ultimo obiettivo stagionale rimasto e non entrare nemmeno in Europa potrebbe davvero etichettare la stagione come "fallimento". La brutta debacle con i bianconeri di qualche giorno fa ha messo tutto in discussione e il capitano rossonero Leonardo Bonucci, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe avuto un colloquio con il responsabile della Curva Sud, Luca Lucci: i due sarebbero parlati in maniera fitta e sono arrivati a stipulare una sorta di patto con i tifosi che continueranno a sostenere con forza la squadra ma i calciatori, dal canto loro, dovrebbero impegnarsi al massimo per raggiungere quel sesto posto che significherebbe ingresso in Europa League dalla porta principale.

Scivolare in settima posizione dopo le gare con Atalanta e Fiorentina potrebbe portare conseguenze molto negative per i rossoneri sia a livello economico, perché vorrebbe dire che non ci sarà la tournée negli USA e i relativi introiti, che a livello sportivo, perché bisognerebbe iniziare in anticipo la preparazione e ritrovarsi tutti a inizio luglio con 3 turni preliminari da affrontare.

Decisive le ultime due gare con Atalanta e Viola

Per trovare l'Europa League senza preliminari il Milan dovrà superare due delicati incontri-spareggi contro Atalanta e Fiorentina che il calendario gli ha riservato per le ultime gare di campionato. L'imperativo per i ragazzi di Rino Gattuso e i calciatori rossoneri è uno soltanto, ovvero vincere: centrare un obiettivo che è alla portata ed evitare l'ennesima ripartenza da zero in estate dopo i 240 milioni di euro spesi l'estate scorsa. Il club di via Aldo Rossi si troverà di fronte a due squadre in palla e che non vogliono assolutamente mollare la presa sulla competizione continentale.