Il Milan torna da Genova con una vittoria pesante e con l'ennesimo infortunio della sua sfortunata stagione. A finire ko, dopo soli dodici minuti di gioco, questa volta è stato Cristian Zapata: uno dei difensori della rosa di Gattuso che, in quest'ultimo periodo, stava dando maggiori garanzie. Il giocatore colombiano, dopo aver contrastato efficiente una conclusione di Kouamé, è infatti rimasto a terra toccandosi sotto il ginocchio destro e chiedendo immediatamente il cambio.

Dalle prime indiscrezioni arrivate dallo stadio Ferraris, Zapata avrebbe rimediato un problema al flessore della gamba destra: infortunio che potrebbe anche esser stato causato dal terreno di gioco non in perfette condizioni. Il difensore milanista verrà valutato nelle prossime 48 ore e sottoposto ad esami più approfonditi per capire l’entità del danno.

Le partite che Zapata potrebbe saltare

Dopo aver perso in stagione sia Romagnoli che Musacchio, Gattuso è ora alle prese anche con i guai fisici dell'altro centrale rossonero: sostituito brillantemente a Genova da Ignazio Abate, con Conti rimasto a presidiare la fascia di destra. In vista del duplice impegno con il Napoli di Carlo Ancelotti, a Milanello c'è ovviamente preoccupazione per le condizioni di Zapata che rischia di saltare entrambe le partite con i partenopei, e di avere problemi anche per quella successiva all'Olimpico contro la Roma.

A confermare l'importanza dell'ex Udinese al centro della difesa del Diavolo, è stato anche Luigi Riccio: vice allenatore del Milan, oggi in panchina al posto del collega squalificato. "Zapata dà fisicità, ti permette di difendere a spazio aperto in maniera veloce – ha spiegato il secondo di Gattuso in conferenza stampa – Purtroppo ha avuto un problema muscolare. Le assenze? Ormai siamo abituati e ci siamo adeguati. I nostri giocatori hanno dato dimostrazione di grande professionalità".