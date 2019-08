Milan, c’è mezza squadra in vendita: ecco le ultime notizie di calciomercato

Per tentare di arrivare a chiudere per Correa, e per cercare anche qualche altro innesto utile a Giampaolo, la dirigenza rossonera ha di fatto molti giocatori in vendita. Da Donnarumma a Suso, passando tra gli altri da Conti, Calhanoglu e Kessie, sono infatti molti i nomi che compaiono nelle ultime notizie di mercato del Milan. Guarda caso quasi tutti portati a Milano dalla coppia Fassone-Mirabelli.