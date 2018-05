Con il suo rigore decisivo contro la Lazio, aveva portato il Milan in finale di Coppa Italia. Ora è ad un passo dal tornare in campo, proprio in occasione della sfida di Tim Cup con la Juventus. Fermo dalla partita con il Sassuolo, a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, Alessio Romagnoli ha infatti recuperato dall'infortunio ed è pronto per riprendere il suo posto a fianco di Leonardo Bonucci.

Come riferito dai colleghi di Sky Sport, da Milanello filtra grande ottimismo in merito alla presenza del giocatore romano nel match di mercoledì prossimo di Coppa Italia. Nelle ultime ore, erano anche circolate voci che lo davano addirittura come disponibile anche per la prossima partita di San Siro contro il Verona: indiscrezioni però non confermate dallo staff medico del Milan.

Per Biglia il forfait è vicino

Nell'ultimo allenamento che il Milan ha svolto nel suo centro sportivo, Alessio Romagnoli ha lavorato per gran parte dell’allenamento con il gruppo, mentre nell’ultima parte ha svolto un lavoro personalizzato. Per Rino Gattuso, che cercherà attraverso la finale di Coppa Italia di centrare l'accesso diretto alla prossima Europa League, si tratta ovviamente di una buona notizia. Nonostante le buone prestazioni di Zapata, il tecnico conta di riproporre con i campioni d'Italia la coppia titolare che tanto bene aveva fatto fino allo stop di Romagnoli.

In vista della finalissima di Roma, il tecnico rossonero spera inoltre di ricevere buone notizie da Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, che si era infortunato nella partita contro il Benevento, sta lavorando duramente da giorni per rientrare proprio con la Juventus, anche se difficilmente sarà pronto per la prossima settimana. L'ipotesi più ottimistica è quella di rivederlo in campo per le ultime due gare di campionato.