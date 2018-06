Sette milioni e mezzo di euro fino al 2022 al netto delle tasse. Al lordo lo stipendio che il Milan deve corrispondere a Leonardo Bonucci fino al 2022 (scadenza naturale del contratto) è di 13.55 milioni di euro all'anno. Calcolatrice alla mano, si tratta di altri 52 milioni di euro (più bonus) per altri 4 anni. Una bella somma per un club che, alla luce delle vicende societarie e delle sanzioni della Uefa, dovrà compensare programmi, ambizioni ed esigenze di rosa con le prescrizioni della Camera giudicante della Uefa perché il ‘diavolo' esce dall'inferno dei conti e del bilancio.

Cosa significa? Che Bonucci, come qualche altro elemento del gruppo altrettanto costoso e appetibile, rischia di finire nella lista delle cessioni dolorose. O, forse, c'è già ma al momento non è bene dirlo. Chi lo dice, invece, è Premium con il giornalista Claudio Raimondi che rilancia le ultime notizie dall'Inghilterra. Il Manchester United, per volere di José Mourinho, ha messo il nome del difensore della Nazionale e del Milan in cima alla lista delle preferenze. Lo considera un centrale d'esperienza, dotato delle qualità caratteriali giuste, tecnicamente adatto ai Red Devils e perfetto per un clima da battaglia come quello della Premier League.

in foto: La scheda di Leonardo Bonucci (fonte whoscored.com)

Un anno fa, in quell'estate scandita dalla campagna acquisti da 200 milioni di euro, un quinto delle risorse (42 milioni) vennero investite per chiudere l'operazione con la Juventus. Adesso le cose sono mutate e, per quanto da via Aldo Rossi dicano che non hanno intenzione di smobilitare, è chiaro che di fronte a un'offerta che non si può rifiutare Bonucci potrebbe anche cambiare casacca di nuovo a distanza di così breve tempo.

Il Manchester United non è stato l'unico a interessarsi all'ex bianconero. Nelle settimane scorse era stato il Paris Saint-Germain a farsi avanti: ai francesi, però, il Milan aveva risposto con un cortese "no, grazie". Quelli erano altri tempi e dopo l'ennesima bocciatura da parte della Uefa che si mescola alla situazione societaria in evoluzione (la trattativa per la cessione delle quote di Mister Li e la necessità di reperire un socio facoltoso, solvibile) tutto può cambiare.