Fumata bianca in arrivo per il Milan che dovrebbe ricevere l'ufficialità dell'acquisto da parte di Commisso. Perché dalle voci insistenti e fondate si sta passando ai dati di fatto con il nuovo ciclo rossonero del post-Li, grazie all'imprenditore italo-americano che starebbe definendo gli ultimi accorgimenti per sottoscrivere l'acquisizione della società rossonera.

Il Milan che si sposta dalla Cina all'America, da mister Li a Rocco Commisso è in queste ore una possibilità che sta prendendo sempre più corpo, al punto che si attende una accelerata nel pomeriggio americano, che corrisponde alla serata milanese.

Telefonata decisiva. Il tutto sarebbe legato a una telefonata che è stata ricevuta dall'imprenditore italo-statunitense in cui si confermava della possibilità di una chiusura in tempi molto brevi visto che mancherebbe solo l'ultimo sì definitivo. Arrivasse il nullaosta, ciò permetterebbe a Rocco Commisso che si trova nel suo ufficio di New York di recarsi nel suo ufficio di Goldman Sachs a Wall Street per poter firmare il contratto preliminare di acquisizione del Milan.

20% resterà a Li. Ovviamente il tutto è legato ai movimenti economici e alla liquidità che Commisso dovrà dimostrare di avere a disposizione con un bonifico di 32 milioni di euro da versare al fondo Elliott che tira sempre le fila dietro le quinte. L'accelerata è stata possibile perchè Rocco Commisso avrebbe rivisto la propria posizione iniziale e avrebbe deciso di lasciare a Yonghong Li una percentuale inferiore al 20 per cento.

Il passo indietro di Commisso. Inizialmente, infatti, Commisso, uomo di punta di Golden Sachs aveva puntato ad avere subito il 100% del club rossonero, una possibilità che aveva indispettito Li. Poi, l'intervento del Fondo americano come tramite e adesso la notizia di un Commisso più accondiscente.