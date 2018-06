La voglia di ricominciare a sognare, vincere, far paura agli avversari e ritrovare quella fame europea che negli anni ha fatto di questo club il più rispettato d’Europa. Non c’è scusa che tenga, questo Milan dove ritornare grande. Ma per farlo la società dovrà sforzarsi ulteriormente sul mercato, anche più dello scorso anno, provando ad incastonare elementi funzionali al gioco di Gattuso e che vadano ad aggiungersi alla già positiva rosa dello scorso anno. Fassone e Mirabelli non hanno più alibi e superato l’ostacolo Uefa, comunque vada e in attesa di risvolti a livello societario (la trattativa con Rocco Commisso), dovranno consegnare nelle mani di ‘Ringhio’ una squadra pronta per poter dare una sterzata concreta a queste ultime, troppe, deludenti annate che hanno visto il ‘Diavolo’ crollare sempre più nel dimenticatoio tra lo sconforto generale di tifosi, amanti del calcio e di quanto avessero sempre imparato a rispettare la forza di questo Milan.

Sul mercato c’è ben poco da registrare in questo momento, ma la notizia di un possibile colloquio con Callejon potrebbe essere già positiva. Suso sembra essere in fase di partenza, ma non all’Inter, se non per Candreva. In attacco occhi puntati della società su Zaza e Wilshere a centrocampo. Vediamo dunque nel dettaglio i movimenti di mercato del Milan.

Reina e Strinic restano sempre gli unici squilli

Unici tasselli di una squadra che sulla carta non sembra aver bisogno di ulteriori ritocchi dopo i botti dell’ultimo, ma i risultati non sono comunque arrivati. Non potrà di certo essere Pepe Reina l’uomo della provvidenza che possa risollevare le sorti del club rossonero diviso, attualmente, tra vicende societarie e mercato in bilico. Il portiere spagnolo possiamo considerarlo come un acquisto misterioso visto che è un ‘numero uno’ e che però, ad occupare quel ruolo tra i pali della porta rossonera c’è un certo Donnarumma. L’ormai ex Napoli potrebbe infatti anche essere una soluzione tampone in caso di cessione forzata di Gigio, ma è ancora tutto da vedere.

Reina non è però il solo ad essere approdato al Milan in anticipo, un altro ex Napoli infatti, era già del Milan a gennaio dopo una discreta esperienza alla Sampdoria. Il Milan infatti può essere ben contento di avere in rosa uno come Ivan Strinic, protagonista titolare ai Mondiali con la sua Croazia capace di battere 3-0 l’Argentina di Messi compromettendo seriamente la permanenza degli uomini di Sampaoli in Russia. Si giocherà il posto di terzino sinistro con il Nazionale svizzero R.Rodriguez.

Non è più un mistero l’interesse per Callejon

I rossoneri si stanno cautelando da tempo per capire quali calciatori prendere per poter magari sostituire alcuni giocatori papabili sul mercato. Da tempo infatti si sta valutando la possibilità di prendere un altro esterno da regalare a Gattuso. Il nome è quello di José Maria Callejon, calciatore che il Milan segue da molto. Lo spagnolo ha una clausola di 20 milioni di euro, il suo amico Reina lo chiama spesso per convincerlo a seguirlo in rossonero. Il suo agente Quillon dice di non aver ancora ricevuto offerte ufficiali da nessun club per il suo assistito ma che se dovessero arrivare sarebbe lieto di ascoltarle.

in foto: L’evoluzione di mervato in questi anni di Callejon (Transfermarkt)

Dicevamo di Reina, la sua pressione infatti potrebbe essere fondamentale nelle scelta finale del calciatore del Napoli che potrebbe anche di chiudere qui la sua avventura con il nuovo Napoli di Ancelotti. Il prezzo non è altissimo e soprattutto se dovesse essere ceduto Suso, la trattativa potrebbe davvero decollare per un Milan tutto spagnolo.

La cessione di Suso e la corte del Lipsia a Calhanoglu

Ma il Milan deve stare anche attento alle sirene tedesche. Il Lipsia infatti vorrebbe offrire al Milan 30 milioni di euro, bonus compresi per convincere Calhanoglu con un contratto pluriennale da 3 milioni di euro netti a stagione. I ‘Tori Rossi’ avevano già provato l’assalto al numero 10 rossonero nello scorso mese di gennaio, ma, come si ricorderà, l’assalto del tecnico Hasenhüttl non andò a buon fine. Il Milan, stavolta potrebbe però accettare. Ma la notizia più concreta in uscita, è l’assalto dell’Inter a Suso. I nerazzurri proveranno infatti a strappare al Milan l'esterno classe 1993. L'Inter si è informata sulla fattibilità dell'operazione e anche il Milan è stato avvisato di questo primo approccio.

Suso ha una clausola di 40 milioni, valida però soltanto per l'estero. Ecco perchè l'Inter dovrà anche trattare con il Milan per provare a portare lo spagnolo alla corte di Luciano Spalletti. L’offerta potrebbe coinvolgere anche alcune contropartite tecniche. Tra queste Antonio Candreva, che potrebbe quindi essere inserito nell'operazione. Il Milan però preferirebbe l'inserimento di Brozovic o Perisic, molto difficile visto anche l’importante Mondiale che stanno giocando i due.

Il sogno resta quello di una punta alla Higuain

Quando vi abbiamo parlato di Higuain come ultima clamorosa idea di questo Milan per la prossima stagione, non di certo scherzavamo. Certo, per poter concretizzare una tale operazione però, c’è bisogno che anche la società abbia messo a puntino tutte le pendenze economiche e scenari societari che ad oggi sembrano essere un caos totale. E così, in attesa di piazzare il colpaccio, a meno che la Juventus non decida di tenere il ‘Pipita’, la scelta di Wilshere di non rinnovare il suo contratto con l’Arsenal apre altri scenari di mercato. I rossoneri infatti, oltre alla punta, sono a caccia di un centrocampista di livello come lo è certamente l’inglese che ne ha tutte le caratteristiche.

in foto: La stagione di Wilshere (Transfermarkt)

Un suo possibile innesto rappresenterebbe un’iniezione di qualità per una linea mediana che ha spesso sofferto di mancate geometrie nella stagione appena conclusa. Al momento è una suggestione e l’ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo importante per il Milan, ma nulla è perduto. In attesa di sviluppi anche la situazione riguardante Simone Zaza con contatti inizialmente sotto traccia che non si sono mai interrotti nell’attesa di diventare effettivi al momento opportuno. Il Torino sembrava aver già chiuso l’affare con il Valencia ma l’inserimento del Milan potrebbe essere determinante per la scelta finale del calciatore.

L’attuale 11 titolare non cambia molto dallo scorso anno

L’ufficialità di acquisti è arrivata soltanto per Reina e Strinic ed è dunque difficile ad oggi schierare in campo una squadra diversa da quella dello scorso anno. Il Milan attuale dunque ripartirà dalle certezze della scorsa stagione che si pensava potesse essere diversa dall’annata precedente. Con l’incognita attaccante, bisognerà per forza partire con coloro i quali hanno fatto meglio nell’ultimo campionato concluso.

in foto: I probabili 11 del Milan per il prossimo anno (Buildlineup)

E allora, con Andrè Silva e Kalinic come delusioni totale, Cutrone potrebbe essere l’attaccante scelto per giocare titolare la prossima annata. Conferme per Kessie e Bonaventura a centrocampo con Biglia nel 4-3-3 di partenza e il rodato assetto difensivo con il rientro di Conti nel ruolo di terzino destro, la coppia centrale Romagnoli-Bonucci e il possibile dualismo a sinistra tra Rodriguez e Strinic. In porta, se dovesse restare Donnarumma, sarà lui il titolare con Reina in panchina.