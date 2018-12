Quando le partite si fanno difficili, con le difese tutte rinchiuse all'interno dei propri sedici metri, ci sono campioni in grado di risolvere il problema del gol anche con una semplice punizione. Diretta o indiretta, l'opzione della palla inattiva rimane infatti uno dei colpi più importanti per tutte le squadre italiane ed europee, che possono approfittare di questa fase di gioco grazie ai loro specialisti.

Tra coloro in grado di cambiare il volto di una partita, c'è senza dubbio Leo Messi. Le due punizioni con cui l'argentino ha castigato i "cugini" dell'Espanyol, sono solo le ultime prodezze di un campionario pieno zeppo di conclusioni vincenti da calcio piazzato: una specialità che è diventata una specie di marchio di fabbrica per il giocatore del Barcellona. Nelle ultime cinque stagioni, i gol segnati su punizione da Messi sono stati ben 19: sette in più del giocatore che segue la "Pulce" blaugrana.

In classifica c'è anche Andrea Pirlo

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo infatti lo juventino Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, famoso per le sue traiettorie magiche, ha realizzato dodici gol su calcio di punizione e condivide il secondo gradino del podio con un altro specialista che gioca in Italia: Hakan Calhanoglu. Il turco ex Bayer Leverkusen, che ironia della sorte con il Milan non ha ancora fatto vedere tutta la sua abilità sui calci piazzati, è infatti anche lui a quota dodici reti nelle ultime cinque stagioni.

Dietro questi tre giocatori, figurano altri volti noti del calcio europeo. A cominciare da quello di Paulo Dybala (sempre letale con il suo mancino), che comanda un plotone di tiratori scelti che comprende anche Aleksandr Kolarov, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Neymar e Andrea Pirlo (in classifica con sei gol su punizione, come il brasiliano del Psg), che nonostante il ritiro è presente anche lui in questa classifica dedicata agli specialisti del calcio da fermo.